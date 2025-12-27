  1. Clients Privés
Sur une dizaine de kilomètres Saint-Gall : un chien prend le train tout seul 

ATS

27.12.2025 - 11:46

Un chien a voyagé dans le train de Flums à Walenstadt, dans le canton de Saint-Gall, sans être accompagné. Grâce à un passager et à l'intervention de la police, l'animal a pu retrouver son maître.

Le chien s'est retrouvé seul dans le train pour un trajet d'une dizaine de kilomètres (photo d’illustration).
Le chien s'est retrouvé seul dans le train pour un trajet d'une dizaine de kilomètres (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.12.2025, 11:46

Interrogé samedi par Keystone-ATS, un porte-parole de la police n'a pas pu préciser comment le chien s'est retrouvé seul dans le train pour un trajet d'une dizaine de kilomètres.

Le passager est descendu à un arrêt avec le resquilleur à quatre pattes et a appelé la police. Pratiquement au même moment, le propriétaire de l'animal a également contacté la centrale d'appel d'urgence. La police a mis les deux personnes en contact.

