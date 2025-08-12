Un Chinois risque jusqu'à cinq ans de prison. Il a tenté de faire passer, en contrebande, des espèces protégées de tortues valant plus d'un million de dollars des Etats-Unis vers Hong Kong, a annoncé lundi le ministère américain de la Justice.

Ces espèces aux motifs colorés sont «très prisées sur le marché national et international des animaux de compagnie, en particulier en Chine et à Hong Kong». (image d'illustration) IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA ATS

Un Chinois a plaidé coupable lundi à New York pour avoir exporté plus de 220 paquets contenant environ 850 tortues.

Le ministère de la Justice a précisé que les tortues vivantes ont été enveloppées dans des chaussettes et que les boîtes avaient été étiquetées comme contenant des «jouets en plastique en forme d'animaux».

Les tortues, qui ont une valeur de 1,4 million de dollars sur le marché ont été interceptées par les autorités lors d'un contrôle à la frontière, a-t-il ajouté dans un communiqué.

Espèces très prisées mais protégées

Ces espèces aux motifs colorés sont «très prisées sur le marché national et international des animaux de compagnie, en particulier en Chine et à Hong Kong», selon la même source.

Elles sont par ailleurs protégées par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

La sentence a été fixée au 23 décembre. La peine maximale est de cinq ans de prison, trois ans de liberté conditionnelle ainsi qu'une amende pouvant aller jusqu'à 250'000 dollars.