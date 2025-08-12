  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Juteux trafic Il cache 850 tortues dans des chaussettes pour les faire sortir des Etats-Unis

ATS

12.8.2025 - 07:23

Un Chinois risque jusqu'à cinq ans de prison. Il a tenté de faire passer, en contrebande, des espèces protégées de tortues valant plus d'un million de dollars des Etats-Unis vers Hong Kong, a annoncé lundi le ministère américain de la Justice.

Ces espèces aux motifs colorés sont «très prisées sur le marché national et international des animaux de compagnie, en particulier en Chine et à Hong Kong». (image d'illustration)
Ces espèces aux motifs colorés sont «très prisées sur le marché national et international des animaux de compagnie, en particulier en Chine et à Hong Kong». (image d'illustration)
IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA

12.08.2025, 07:23

12.08.2025, 07:31

Un Chinois a plaidé coupable lundi à New York pour avoir exporté plus de 220 paquets contenant environ 850 tortues.

Le ministère de la Justice a précisé que les tortues vivantes ont été enveloppées dans des chaussettes et que les boîtes avaient été étiquetées comme contenant des «jouets en plastique en forme d'animaux».

Les tortues, qui ont une valeur de 1,4 million de dollars sur le marché ont été interceptées par les autorités lors d'un contrôle à la frontière, a-t-il ajouté dans un communiqué.

Espèces très prisées mais protégées

Ces espèces aux motifs colorés sont «très prisées sur le marché national et international des animaux de compagnie, en particulier en Chine et à Hong Kong», selon la même source.

Elles sont par ailleurs protégées par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

La sentence a été fixée au 23 décembre. La peine maximale est de cinq ans de prison, trois ans de liberté conditionnelle ainsi qu'une amende pouvant aller jusqu'à 250'000 dollars.

Les plus lus

Qu'est-ce que le stress thermique, ce «tueur silencieux»?
Les maraîchers remportent une victoire contre les prix de Coop
«Ma vie privée a été violée... je ne peux plus faire confiance à mon entourage»
Un médaillé olympique : «Ce que j'ai fait est impardonnable»
Roland Collombin souffre d'un cancer : «J'ai peur de mourir»
Un athlète de 29 ans meurt après une course d’orientation