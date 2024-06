Il pratique une opération de l'appendicite avec 2,29 pour mille dans le sang

Un chirurgien d'Osnabrück (D) a été condamné après avoir pratiqué une opération de l'appendicite avec 2,29 pour mille d'alcool dans le sang. Ses collègues ont dû l'arrêter.

Le chirurgien a opéré en état d'ivresse. Il a été condamné pour cela. (image symbolique) picture alliance / dpa

Sven Ziegler

Le médecin montrait des problèmes de coordination

L'incident s'est produit en août 2022, lorsque le chirurgien a effectué une opération d'urgence sur l'appendice d'une patiente. A cette occasion, les infirmières de la salle d'opération et l'anesthésiste ont remarqué son comportement particulier.

Le médecin a montré des problèmes de coordination pendant l'intervention et a provoqué des brûlures sur l'intestin de la patiente à cause d'une erreur de traitement.

Taux d'alcoolémie de 2,29 pour mille

Lorsqu'il a voulu ouvrir l'abdomen, l'équipe est intervenue et a informé le médecin-chef du service de chirurgie. Celui-ci a remplacé le chirurgien ivre et a poursuivi lui-même l'opération.

Une analyse de sang et d'urine ordonnée a révélé un taux d'alcoolémie de 2,29 pour mille chez le chirurgien. Le médecin a ensuite été licencié de son poste. Selon une porte-parole de l'hôpital, il n'avait pas de problèmes d'alcool connus auparavant et était considéré comme un collègue compétent et aimable.

Malgré l'incident, le chirurgien a depuis trouvé un nouvel emploi dans un hôpital du nord du Münsterland.

Neuf mois de prison avec sursis

Lors du procès en appel au tribunal régional d'Osnabrück, le chirurgien a été condamné à neuf mois de prison avec sursis.

Le juge a précisé que le comportement du médecin de 56 ans devait être considéré comme une blessure corporelle dangereuse. Cela contredisait la défense du médecin qui n'avait retenu que l'hypothèse de lésions corporelles par négligence. L'avocat du médecin avait fait appel d'une précédente condamnation à dix mois avec sursis. Le jugement actuel n'est toutefois pas encore définitif.