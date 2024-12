La Suisse fait partie des pays les plus prospères du monde. Mais à quel point sommes-nous généreux dans notre pays ? Un classement donne un aperçu des peuples les plus avares et les moins serviables.

Combien les Suisses donnent-ils? Et sont-ils prêts à aider? Un classement de la Charities Aid Foundation britannique nous éclaire. Image : Keystone/Gaetan Bally

Celui qui a beaucoup peut aussi partager. Et ceux qui vont bien peuvent aider. C'est l'idée de base, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas, comme le prouve le World Giving Index de la Charities Aid Foundation (CAF) britannique.

L'évaluation porte sur trois points principaux: la volonté d'aider les étrangers, la disposition à faire des dons et les activités bénévoles dans un pays. Depuis 2010, la CAF publie chaque année un classement actualisé en s'appuyant sur les données de l'institut d'études de marché et d'opinion américain Gallup.

Il en résulte une liste de 142 pays et un aperçu de la générosité de leurs cultures respectives.

La Suisse obtient un résultat moyen. Mais il y a une chose en particulier pour laquelle les Suisses sont très réticents: lorsqu'il s'agit d'aider les autres.

La Suisse fait partie des pays les moins serviables

Le grand leader est l'État insulaire asiatique d'Indonésie, déjà plusieurs fois en tête du World Giving Index par le passé. Les Indonésiens sont particulièrement doués en matière de dons et de bénévolat. En ce qui concerne la volonté d'aider, ils ne parviennent toutefois pas à se hisser dans le top dix, où le Kenya se classe en première position. Viennent ensuite le Bangladesh et le Nigeria.

Top dix des pays les plus serviables Kenya : 82%

Bangladesh : 81%

Nigeria : 81%

Libéria : 80%

Sénégal : 78%

Sierra Leone : 78%

Gambie : 78%

Ukraine : 77%

Malawi : 77%

Niger : 77% Montre plus

Top dix des pays les moins serviables Pologne : 23%

Japon : 24%

Cambodge : 28%

France : 38%

Lituanie : 41%

Croatie : 43%

Kazakhstan : 45%

Slovaquie : 45%

Suisse : 45%

Serbie : 45% Montre plus

Néanmoins, dans l'aperçu général, l'Indonésie est en tête avec un World Giving Index de 74. La Suisse arrive à la 65e place avec 42 points. Dans notre pays, 54 % des personnes interrogées ont déclaré avoir fait un don d'argent, mais seulement 27 % ont fait du bénévolat et 45 % ont aidé d'autres personnes.

Le Japon et la Pologne ferment la marche du classement général. Dans les deux cas, le pourcentage de personnes ayant fait un don d'argent est inférieur à 20 %. En comparaison, l'Indonésie, en tête du classement, a donné de l'argent à 90 %.

Top dix des pays les plus généreux Indonésie : World Giving Index de 74

Kenya : World Giving Index de 63

Singapour : World Giving Index de 61

Gambie : World Giving Index de 61

Nigeria : World Giving Index de 60

États-Unis : World Giving Index de 59

Ukraine : World Giving Index de 57

Australie : World Giving Index de 54

Émirats arabes unis : World Giving Index de 54

Malte : World Giving Index de 54 Montre plus

Top dix des pays les plus avares Pologne : World Giving Index de 15

Japon : Indice mondial de générosité de 20

Cambodge : Indice mondial de générosité de 22

Lituanie : Indice mondial des dons sur 22

Le Yémen : Indice mondial des dons sur 23

Croatie : World Giving Index sur 24

Togo : Indice de don mondial sur 24

Afghanistan : Indice de don mondial sur 24

Tunisie : World Giving Index sur 24

Bulgarie : World Giving Index de 26 Montre plus

Avec ce classement, la CAF souhaite également lancer un appel aux gouvernements afin qu'ils facilitent les dons et encouragent la création d'organisations de la société civile fortes. Nous sommes convaincus que la volonté de faire des dons et l'engagement communautaire pourraient être augmentés dans de nombreux pays.