Le collège et les parcs de la commune de Castelginest, près de Toulouse, ont été fermés mercredi par mesure de précaution après la découverte d'un cobra en liberté, a-t-on appris auprès de la mairie.

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux mardi soir, la mairie de Castelginest a alerté de «la présence avérée d'un cobra venimeux sur la commune» (image d'illustration). ATS

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«On ne sait pas d'où il vient. Le cobra a été aperçu par des habitants, qui l'ont pris en photo et il a été identifié à partir de la photo» par des experts, a précisé à l'AFP la mairie de Castelginest, bourg de 11'000 habitants.

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux mardi soir, la mairie a alerté de «la présence avérée d'un cobra venimeux sur la commune». Elle a annoncé la fermeture par précaution de parcs, cimetières, terrains de sport, assurant que des «équipes spécialisées des pompiers sont en cours d'intervention».