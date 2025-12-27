Un cochon en goguette sur l’autoroute paralyse la circulation

Un cochon a bloqué l'autoroute A13 samedi à Coire. Le verrat s'est échappé d'une remorque, a annoncé la police grisonne. L'animal a été capturé contre son gré et l'autoroute a pu être rouverte à la circulation après une vingtaine de minutes.

Le fuyard porcin a bloqué l'A13 à Coire pendant une vingtaine de minutes. ATS

Keystone-SDA ATS

Le cochon a été un peu étourdi, mais il se porte bien, précise la police. Il a été chargé dans la remorque et a poursuivi son voyage.