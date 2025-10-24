  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Peine de mort Un condamné exécuté par inhalation d'azote en Alabama

ATS

24.10.2025 - 06:56

Un homme condamné pour enlèvement et meurtre a été exécuté jeudi en Alabama, dans le sud des Etats-Unis, par inhalation d'azote, ont annoncé les autorités locales. Cette méthode comparée par des experts de l'ONU à une forme de «torture».

Anthony Boyd avait été condamné à la peine capitale pour l'enlèvement et le meurtre en 1993 de Gregory Huguley, qui avait été brûlé vif par ses ravisseurs pour une dette de 200 dollars dans une affaire de trafic de drogue.
Anthony Boyd avait été condamné à la peine capitale pour l'enlèvement et le meurtre en 1993 de Gregory Huguley, qui avait été brûlé vif par ses ravisseurs pour une dette de 200 dollars dans une affaire de trafic de drogue.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.10.2025, 06:56

Anthony Boyd avait été condamné à la peine capitale pour l'enlèvement et le meurtre en 1993 de Gregory Huguley, qui avait été brûlé vif par ses ravisseurs pour une dette de 200 dollars dans une affaire de trafic de drogue.

Condamné sur la base des témoignages d'un coaccusé, en l'absence de preuve matérielle de sa présence sur les lieux du crime, Anthony Boyd continuait à se dire innocent.

Cette exécution est la 40e réalisée aux Etats-Unis depuis le début de l'année, dépassant les 39 enregistrées en 2013.

Six autres sont programmées d'ici la fin de l'année.

La grande majorité des exécutions sont réalisées par injection létale, soit 33 à ce jour en 2025 dans le pays.

Cinq l'ont été par inhalation d'azote, une méthode utilisée pour la première fois au monde par l'Alabama en 2024 et comparée par des experts de l'ONU à une forme de «torture», et deux par peloton d'exécution en Caroline du Sud, pour la première fois aux Etats-Unis depuis 2010.

La peine de mort a été abolie dans 23 des 50 Etats américains. Trois autres, la Californie, l'Oregon et la Pennsylvanie, observent un moratoire des exécutions sur décision du gouverneur.

Les plus lus

Les entreprises suisses ont-elles déjà digéré les 39% de Trump?
«Comportement scandaleux» - Le torchon brûle entre Trump et le Canada
Pour l'UE, il est temps de mettre fin au changement d'heure
«C'est qui ?» - Le difficile retour de Xherdan Shaqiri à Lyon
Rendez-vous Bundesplatz: pourquoi la première version a été refusée
«C’est difficile» - La colère des personnes autistes face à la rhétorique de Trump