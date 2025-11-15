Un condamné mis à mort par peloton d'exécution

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etats-Unis Un condamné mis à mort par peloton d'exécution

ATS

15.11.2025 - 08:35

Un homme condamné à la peine capitale pour un meurtre commis en 2004 a été mis à mort par peloton d'exécution vendredi en Caroline du Sud, dans le sud-est des Etats-Unis. Le condamné, âgé de 44 ans, avait tué trois hommes en l'espace de cinq jours.

Il s'agit de la 43e exécution aux Etats-Unis en 2025 (archives).
Il s'agit de la 43e exécution aux Etats-Unis en 2025 (archives).
sda

Keystone-SDA

15.11.2025, 08:35

Il avait laissé un message de défi écrit avec le sang de sa dernière victime sur le lieu du crime: «Attrapez-moi, si vous le pouvez».

Il s'agit de la 43e exécution aux Etats-Unis en 2025, soit le nombre le plus élevé depuis les 43 enregistrées en 2012. Trois autres sont programmées d'ici à la fin de l'année. La grande majorité des exécutions sont réalisées par injection létale, soit 35 à ce jour en 2025 dans le pays.

Cinq autres l'ont été par inhalation d'azote, une méthode utilisée pour la première fois au monde par l'Alabama (sud) en 2024 et comparée par des experts de l'ONU à une forme de «torture», et trois par peloton d'exécution en Caroline du Sud, pour la première fois aux Etats-Unis depuis 2010.

La peine de mort a été abolie dans 23 des 50 Etats américains. Trois autres, la Californie, l'Oregon et la Pennsylvanie observent un moratoire des exécutions sur décision du gouverneur.

Les plus lus

Un radar de Winterthur fait une razzia
Trump contre-attaque et vise Bill Clinton
Un condamné mis à mort par peloton d'exécution
La presse suisse se réjouit, mais pointe un coût élevé
Trump rompt avec une figure du camp MAGA sur l'affaire Epstein