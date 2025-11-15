Un condamné mis à mort par peloton d'exécution

Un homme condamné à la peine capitale pour un meurtre commis en 2004 a été mis à mort par peloton d'exécution vendredi en Caroline du Sud, dans le sud-est des Etats-Unis. Le condamné, âgé de 44 ans, avait tué trois hommes en l'espace de cinq jours.

Il s'agit de la 43e exécution aux Etats-Unis en 2025 (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Il avait laissé un message de défi écrit avec le sang de sa dernière victime sur le lieu du crime: «Attrapez-moi, si vous le pouvez».

Il s'agit de la 43e exécution aux Etats-Unis en 2025, soit le nombre le plus élevé depuis les 43 enregistrées en 2012. Trois autres sont programmées d'ici à la fin de l'année. La grande majorité des exécutions sont réalisées par injection létale, soit 35 à ce jour en 2025 dans le pays.

Cinq autres l'ont été par inhalation d'azote, une méthode utilisée pour la première fois au monde par l'Alabama (sud) en 2024 et comparée par des experts de l'ONU à une forme de «torture», et trois par peloton d'exécution en Caroline du Sud, pour la première fois aux Etats-Unis depuis 2010.

La peine de mort a été abolie dans 23 des 50 Etats américains. Trois autres, la Californie, l'Oregon et la Pennsylvanie observent un moratoire des exécutions sur décision du gouverneur.