Etats-Unis Un condamné à mort devenu fou en prison meurt de causes naturelles

ATS

27.11.2025 - 14:49

Un condamné à mort américain, devenu fou en prison après 37 ans dans le «couloir de la mort», est mort mercredi en détention, apparemment de causes naturelles, a annoncé le Département des prisons de l'Utah.

Un juge avait programmé une nouvelle audience de compétence pour la mi-décembre afin de réévaluer son état mental (archives).
Un juge avait programmé une nouvelle audience de compétence pour la mi-décembre afin de réévaluer son état mental (archives).
sda

Keystone-SDA

27.11.2025, 14:49

Ralph Leroy Menzies, 67 ans, condamné à mort pour l'enlèvement et le meurtre d'une mère de famille en 1986, aurait dû être exécuté par peloton d'exécution en septembre dernier, mais la Cour suprême de l'Utah avait bloqué l'exécution imminente après que ses avocats ont soutenu que sa démence était devenue trop sévère.

Un juge avait programmé une nouvelle audience de compétence pour la mi-décembre afin de réévaluer son état mental. Menzies aurait été le septième prisonnier américain exécuté par peloton d'exécution depuis 1977. Il avait choisi cette méthode lorsqu'on lui avait donné le choix il y a des décennies.

