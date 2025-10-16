  1. Clients Privés
Injection létale Un condamné à mort exécuté dans le Mississippi

ATS

16.10.2025 - 06:51

Un homme condamné à la peine capitale pour viol et meurtre commis en 1993 a été exécuté mercredi dans le Mississippi, dans le sud des Etats-Unis. C'est la 38e exécution réalisée aux Etats-Unis en 2025, soit le plus haut niveau depuis les 39 enregistrées en 2013.

Charles Ray Crawford a été exécuté dans la soirée pour le viol et le meurtre d'une étudiante de 20 ans, qu'il avait enlevée.
Charles Ray Crawford a été exécuté dans la soirée pour le viol et le meurtre d'une étudiante de 20 ans, qu'il avait enlevée.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.10.2025, 06:51

L'homme de 59 ans a été exécuté dans la soirée pour le viol et le meurtre d'une étudiante de 20 ans, qu'il avait enlevée. Il s'agit de la troisième exécution de la semaine aux Etats-Unis, toutes par injection létale, après les deux réalisées mardi en Floride (sud-est) et dans le Missouri (centre).

Une quatrième exécution est prévue en Arizona (sud-ouest) vendredi. Cinq autres sont programmées d'ici à la fin de l'année.

La peine de mort a été abolie dans 23 des 50 Etats américains. Trois autres, la Californie, l'Oregon et la Pennsylvanie, observent un moratoire des exécutions sur décision du gouverneur.

