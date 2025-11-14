  1. Clients Privés
Etats-Unis Un condamné à mort exécuté en Floride, un autre épargné en Oklahoma

ATS

14.11.2025 - 05:42

Un homme condamné à la peine capitale a été exécuté jeudi en Floride, dans le sud-est des Etats-Unis. Un autre a été épargné in extremis par le gouverneur de l'Etat de l'Oklahoma, dans le sud du pays.

Bryan Jennings, un ancien Marine de 66 ans, a été exécuté pour le viol et le meurtre en 1979 d'une fillette de six ans, ont annoncé les autorités locales.
Bryan Jennings, un ancien Marine de 66 ans, a été exécuté pour le viol et le meurtre en 1979 d'une fillette de six ans, ont annoncé les autorités locales.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.11.2025, 05:42

Bryan Jennings, un ancien Marine de 66 ans, a été exécuté pour le viol et le meurtre en 1979 d'une fillette de six ans, ont annoncé les autorités locales.

En Oklahoma, Tremane Wood, 46 ans, condamné à la peine capitale pour le meurtre le 1er janvier 2002 d'un homme de 19 ans, devait aussi être exécuté par injection létale. Mais à la dernière minute, le gouverneur républicain de l'Etat, Kevin Stitt, a annoncé qu'il suivrait l'avis de la commission des grâces, qui avait recommandé le 5 novembre la commutation de sa peine en prison à perpétuité.

Cette décision «tient compte de la même punition subie par son frère pour le meurtre d'un jeune homme innocent et garantit une punition sévère mettant un dangereux criminel hors d'état de nuire», a expliqué M. Stitt dans un communiqué.

42 exécutions

La commission des grâces avait recommandé la commutation de la peine de Tremane Wood en raison notamment des défaillances de l'avocat commis d'office. Son frère aîné, qui a bénéficié d'une défense bien plus solide, avait été condamné, lui, à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il a avoué être l'auteur des coups de couteau mortels et s'est suicidé en prison en 2019.

En Caroline du Sud, dans le sud-est du pays, Stephen Bryant, 44 ans, doit être mis à mort vendredi par peloton d'exécution. Auteur du meurtre de trois hommes en l'espace de cinq jours en 2004, il avait laissé un message de défi écrit avec le sang de sa dernière victime sur le lieu du crime: «Attrapez-moi si vous le pouvez».

Au total, 42 exécutions ont été réalisées aux Etats-Unis depuis le début de l'année, le nombre le plus élevé depuis les 43 enregistrées en 2012.

