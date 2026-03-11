  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Injuste» Un condamné à mort de 75 ans gracié en Alabama

ATS

11.3.2026 - 10:32

La gouverneure républicaine de l'Alabama, Kay Ivey a commué mardi la peine de mort d'un homme 75 ans, en réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle a estimé que son exécution, prévue pour jeudi, serait «injuste».

C'est la deuxième fois seulement que la gouverneure Kay Ivey utilise son droit de grâce. Elle a supervisé 25 exécutions depuis son entrée en fonction comme gouverneure en 2017 (image d'illustration).
C'est la deuxième fois seulement que la gouverneure Kay Ivey utilise son droit de grâce. Elle a supervisé 25 exécutions depuis son entrée en fonction comme gouverneure en 2017 (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

11.03.2026, 10:32

11.03.2026, 10:39

En 1991, Charles Burton était l'un des six hommes impliqués dans le braquage d'un magasin qui s'est soldé par le meurtre d'un client. L'enquête a montré qu'il n'a pas appuyé sur la gâchette lors du meurtre.

«Doug Battle a été brutalement assassiné par Derrick DeBruce alors qu'il faisait ses courses dans un magasin de pièces automobiles. Pourtant, DeBruce a finalement été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle», a déclaré la gouverneure dans un communiqué.

Selon elle, «Charles Burton n'a pas tiré sur la victime, n'a pas donné d'ordre au tireur et avait déjà quitté le magasin au moment des faits. Malgré cela, M. Burton devait être exécuté tandis que DeBruce était autorisé à passer le reste de sa vie en prison».

«Je ne peux en conscience procéder à l'exécution de M. Burton dans des circonstances aussi disparates. Je crois qu'il serait injuste qu'un complice de ce crime soit exécuté alors que celui qui a appuyé sur la gâchette ne l'est pas», a-t-elle ajouté.

C'est la deuxième fois seulement que Kay Ivey utilise son droit de grâce. Elle a supervisé 25 exécutions depuis son entrée en fonction comme gouverneure en 2017.

Cinq condamnés à mort ont été exécutés aux Etats-Unis depuis le début de l'année, selon les données du Centre d'information sur la peine de mort (DPIC).

Les plus lus

«On commence seulement à réaliser la tragédie»
La police évoque un «acte volontaire» avec un «engin incendiaire»
Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise
189,9 millions de francs : l'Euro Millions tient enfin son grand gagnant
Car postal incendié : l’Italie présente ses condoléances à la Suisse
Donald Trump fait une promesse à l’Iran pour la Coupe du monde