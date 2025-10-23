  1. Clients Privés
Etats-Unis Un condamné en instance d'exécution par inhalation d'azote

ATS

23.10.2025 - 17:05

Un homme condamné à la peine capitale pour enlèvement et meurtre est en instance d'exécution jeudi en Alabama, dans le sud des Etats-Unis, par inhalation d'azote. Il s'agit d'une méthode comparée par des experts de l'ONU à une forme de «torture».

Si Anthony Boyd est condamné, il s'agira de la 40e exécution cette année aux Etats-Unis (image d'illustration).
Si Anthony Boyd est condamné, il s'agira de la 40e exécution cette année aux Etats-Unis (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

23.10.2025, 17:05

23.10.2025, 17:08

Anthony Boyd, 53 ans, a été condamné à la peine capitale pour l'enlèvement et le meurtre en 1993 de Gregory Huguley, qui avait été brûlé vif par ses ravisseurs pour une dette de 200 dollars dans une affaire de trafic de drogue.

Condamné sur la base des témoignages d'un coaccusé, en l'absence de preuve matérielle de sa présence sur les lieux du crime, Anthony Boyd continue à se dire innocent. Si cette exécution par inhalation d'azote est réalisée, il s'agira de la 40e aux Etats-Unis depuis le début de l'année, dépassant les 39 enregistrées en 2013. Six autres sont programmées d'ici la fin de l'année.

Injection létale

La grande majorité des exécutions sont réalisées par injection létale, soit 33 à ce jour en 2025 dans le pays. Quatre l'ont été par inhalation d'azote, une méthode utilisée pour la première fois au monde par l'Alabama en 2024 et comparée par des experts de l'ONU à une forme de «torture», et deux par peloton d'exécution en Caroline du Sud, pour la première fois aux Etats-Unis depuis 2010.

La peine de mort a été abolie dans 23 des 50 Etats américains. Trois autres, la Californie, l'Oregon et la Pennsylvanie, observent un moratoire des exécutions sur décision du gouverneur.

Injection létale et inhalation d'azote. Deux condamnés à mort exécutés dans le sud des Etats-Unis

Injection létale et inhalation d'azoteDeux condamnés à mort exécutés dans le sud des Etats-Unis

