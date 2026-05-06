Il fait demi-tour sur l'A4, réalise qu'il est à contresens et refait demi-tour !

Dans le canton de Schwyz, un automobiliste réalise trop tard qu'il se trouve sur une autoroute. Il fait demi-tour et part dans la mauvaise direction. La situation se termine sans gravité, mais entraîne des conséquences.

Après sa course à contresens, l'automobiliste a quitté l'A4 près de Seewen SZ. Google Street View

Dominik Müller Dominik Müller

En octobre 2025, un homme de 24 ans a fait une dangereuse erreur de parcours en conduisant à contresens sur l'A4 près de Seewen, dans le canton de Schwyz. Une curieuse erreur d'interprétation en est à l'origine: à la fin de l'entrée, l'homme domicilié dans le canton d'Obwald n'a pas réalisé qu'il se trouvait sur l'autoroute, «en raison d'une attention insuffisante, contraire à son devoir, lors de l'observation de la signalisation», comme l'indique une ordonnance pénale du ministère public de Schwyz datant de début avril.

Ainsi, l'automobiliste a fait demi-tour à la fin de la voie unique et a emprunté l'A4 à deux voies sur environ 260 mètres sur la voie de dépassement dans la mauvaise direction. Pendant sa fausse route, il a croisé une voiture sur la voie normale ainsi que plusieurs véhicules sur la voie de décélération de la sortie d'autoroute de Seewen.

Lorsqu'il s'est rendu compte de sa mésaventure, le jeune homme a refait demi-tour et a immédiatement quitté l'autoroute en direction de Seewen. Ce n'est que par chance qu'il n'y a pas eu d'accident.

Cumul d'amendes

En roulant à contresens, il s'est rendu coupable d'une violation grave du code de la route par négligence. Mais ce n'est pas tout: pour s'être introduit de force dans deux chambres d'un centre d'hébergement en février de cette année, il a également été condamné pour dommages à la propriété.

La peine s'élève à une peine pécuniaire avec sursis de 100 jours-amende à 90 francs et à une amende de 2850 francs. Il ne devra s'acquitter de la peine pécuniaire que s'il commet un nouveau délit au cours des deux prochaines années. En revanche, il doit payer l'amende dans tous les cas, de même que les frais de procédure d'un montant d'environ 1100 francs. L'ordonnance pénale est exécutoire.

Curieux : en juillet 2024 déjà , un automobiliste avait fait demi-tour sur l'A4 près de Seewen et s'était dirigé vers le sud, dans le sens inverse de la circulation. Il s'agissait d'un touriste polonais de 65 ans qui voulait prendre le chemin le plus rapide vers l'Italie.