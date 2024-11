Un conducteur de train sauve une femme du suicide et trouve l'amour

Il y a cinq ans, Charlotte Lay, au bord du gouffre, s’est assise sur les rails pour en finir. Mais Dave, le conducteur de train, a stoppé net son convoi et est allé à sa rencontre. Depuis ce jour, ils ne se sont plus quittés.

Charlotte et Dave se sont rencontrés sur une voie ferrée, alors qu'elle était sur le point de commettre l'irréparable. Screenshot This Morning

Lea Oetiker/trad Lea Oetiker

Charlotte Lay, 33 ans, mère de trois enfants, a longtemps souffert de troubles psychiques. Un jour, accablée par ses souffrances, elle a décidé de sauter du quai et de s'installer sur les rails, attendant le passage d’un train, rapporte le «Daily Mail».

Mais le train qui approchait s’est arrêté juste devant elle. Dave, le conducteur, est descendu, s’est agenouillé à ses côtés et a engagé une conversation apaisante qui a duré 30 minutes. Ce moment de connexion lui a donné la force de remonter dans le train. À la gare, elle a été confiée à la police.

Trois ans plus tard, ils se marient

Dave confie au «Daily Mail» qu’il n’a jamais suivi de formation spécifique pour faire face à de telles situations. Il a simplement dit ce qu'il aurait aimé partager avec ceux qu'il n’a pas pu sauver.

Le lendemain, Charlotte a cherché Dave sur Facebook pour le remercier. «Je me souviens que notre conversation portait sur des sujets banals et sur nos vies, mais cela a suffi pour briser la crise», raconte-t-elle. Dès lors, la vie lui est apparue plus supportable, et elle s’est fixée comme mission de retrouver l’homme qui lui avait tendu la main.

Elle finit par trouver Dave et lui envoie un message. Il lui répond immédiatement, promettant d’être là si elle a besoin de parler. Pour Dave, recevoir des nouvelles de Charlotte a été un soulagement immense: «J'avais besoin savoir si elle allait bien. J’avais contacté la police pour m’assurer de son état.»

Leur relation a évolué grâce à des échanges quotidiens, et deux mois après leur premier contact, ils ont entamé une relation amoureuse. Trois ans plus tard, ils se sont mariés, Charlotte étant déjà enceinte de leur premier enfant.

Elle lui sauve aussi la vie

Pour Dave, le soutien de Charlotte a été tout aussi crucial. En effet, en juillet 2020, on lui a diagnostiqué un cancer des testicules après qu’il ait consulté pour des douleurs dorsales. «Charlotte n'arrêtait pas de me dire: "Va voir le médecin". Je pensais que ce n’était qu’un signe de vieillissement», explique-t-il à la «BBC».

Aujourd'hui encore, Charlotte reçoit du soutien pour gérer sa santé mentale. «Je pense que ce sera toujours le cas. Mais je suis tellement reconnaissante que Dave se soit arrêté ce jour-là et qu'il ait été si patient et compréhensif».