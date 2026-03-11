Le périmètre autour de la Maison Blanche était bouclé mercredi après qu'une fourgonnette a forcé des barrières de sécurité, a indiqué à l'AFP la police locale. Elle a arrêté le conducteur du véhicule.

Le périmètre autour de la Maison Blanche était bouclé mercredi (image d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

Ce dernier a franchi une barricade à l'intersection de Connecticut Avenue et H Street, tout près de la Maison Blanche, à l'aube mercredi matin, ont précisé les autorités soulignant qu'aucun blessé n'a été signalé pour le moment.

Le Secret Service, qui assure la sécurité des hautes personnalités américaines, a indiqué que ses services «examinaient un véhicule suspect». «Le conducteur a été interpellé et est actuellement interrogé», a-t-il fait savoir. Plusieurs rues voisines ont été fermées à la circulation.

Dizaines de véhicules

Des dizaines de véhicules de police, gyrophares allumés, étaient sur place, tandis que des touristes et des habitants attendaient la réouverture des rues, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.

Washington a été placé sous sécurité renforcée dans le contexte de la guerre entre les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.