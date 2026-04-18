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Saint-Gall Un conducteur âgé percute une table de ping-pong

ATS

18.4.2026 - 11:58

Vendredi matin, à Saint-Gall, un automobiliste de 79 ans a provoqué un accident. En voulant éviter un chat, il a perdu la maitrise de son véhicule et a terminé sa course dans une table de ping-pong d'un jardin. Il n'a pas été blessé, mais a été jugé inapte à conduire.

À Saint-Gall, un automobiliste de 79 ans a percuté, entre autres, une table de ping-pong lors d'un accident. L'homme n'a pas été blessé.
À Saint-Gall, un automobiliste de 79 ans a percuté, entre autres, une table de ping-pong lors d'un accident. L'homme n'a pas été blessé.
ATS

Keystone-SDA

18.04.2026, 11:58

18.04.2026, 12:48

Peu avant 11h00, l'homme a quitté la chaussée et a traversé une haie et a percuté une table de ping-pong, a indiqué samedi la police saint-galloise.

Selon les déclarations du senior suisse, un chat aurait soudainement bondi devant sa voiture, ce qui l'aurait poussé à vouloir l'éviter. Il a alors perdu le contrôle de son véhicule.

Malgré la collision, le senior n'a pas été blessé. Aucune autre personne n'a été blessée lors de l'accident. La police a toutefois estimé que le conducteur n'était pas en état de conduire.

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