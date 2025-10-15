  1. Clients Privés
Insultes et mise sur écoute Un conflit familial fait jaser dans la station de Zermatt

Dominik Müller

15.10.2025

Une dispute de plusieurs années concernant le droit de visite de son petit-fils s'est terminée par une ordonnance pénale pour une Allemande de 62 ans. En Valais, elle a été condamnée entre autres pour injures et écoute illicite.

A Zermatt, une querelle interne à une famille a des conséquences juridiques.
Keystone

Redaktion blue News

15.10.2025, 09:49

15.10.2025, 10:09

Un conflit familial à Zermatt a des conséquences juridiques pour une Allemande de 62 ans : Le ministère public du Haut-Valais l'a condamnée pour injures multiples, diffamation, écoute illicite ainsi que pour violation répétée de décisions officielles, comme le rapporte le «Walliser Bote».

Selon l'ordonnance pénale, une dispute entre la femme et sa belle-fille couvait depuis des années. Au centre du litige : le fils de la belle-fille, respectivement le petit-fils de la femme de 62 ans, né en 2017.

Lors d'une visite en mars 2024, la situation a dégénéré. La belle-mère a enregistré en secret plusieurs discussions, dont une conversation téléphonique et des conversations privées entre la mère et l'enfant, et a fait suivre les enregistrements.

«Furie maladive»

Dans des messages vocaux, elle a en outre insulté sa belle-fille avec des termes injurieux tels que «furie maladive» ou «saleté» et s'est ensuite adressée à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Viège pour obtenir un droit de visite. L'autorité n'a cependant pas jugé nécessaire d'agir. Malgré cela, selon l’article du «Walliser Bote», la femme s'est rendue plus tard à nouveau auprès de la KESB et a transmis d'autres données privées, bien qu'il existât déjà une interdiction de contact.

Malgré plusieurs interdictions judiciaires, elle a continué à essayer de prendre contact avec la famille par l'intermédiaire de tiers ou directement par message et par lettre.

La femme a maintenant reçu une peine pécuniaire avec sursis de 60 jours-amende à 30 francs, une amende de 1000 francs ainsi que des frais de procédure et des indemnités d'un montant d'environ 1300 francs. Au total, la charge financière s'élève à plus de 3000 francs. Comme elle a accepté l'ordonnance pénale, le jugement est définitif.

