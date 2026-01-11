Un conseiller d'Etat accusé de propos discriminatoires

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Fribourg Un conseiller d'Etat accusé de propos discriminatoires

ATS

11.1.2026 - 22:34

Le Collectif Solidarité avec la Palestine – Fribourg a déposé une dénonciation pénale concernant des déclarations du Comité directeur de l'UDC et du conseiller d'Etat Philippe Demierre (UDC) dans le cadre de l'accueil d'enfants blessés de Gaza. Il estime qu'elles sont discriminatoires.

Philippe Demierre, conseiller d'Etat fribourgeois, lors de la première rencontre des ministres romandes et romands de l'égalité a été marquée par la signature d'une charte visant a renforcer la coopération intercantonale en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, le vendredi 15 septembre 2023.
Philippe Demierre, conseiller d'Etat fribourgeois, lors de la première rencontre des ministres romandes et romands de l'égalité a été marquée par la signature d'une charte visant a renforcer la coopération intercantonale en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, le vendredi 15 septembre 2023.
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.01.2026, 22:34

La dénonciation pénale a été remise au Ministère public cantonal, a indiqué dimanche soir le Collectif dans un communiqué. Selon lui, les propos tenus en novembre 2025 et relayés dans la Liberté, alors que Fribourg venait de revoir sa position sur l'accueil d'un enfant blessé en provenance de la bande de Gaza, violent la norme anti-discrimination.

L'UDC avait notamment déclaré que «cette action représente un risque énorme pour la sécurité, d’autant plus qu’il n’est pas possible de faire la distinction entre les terroristes du Hamas et la population civile à Gaza». Quant à Philippe Demierre, il a indiqué que cette démarche avait été possible parce qu’"Israël garantissait que les accompagnants n’étaient pas des terroristes».

L'association voit dans ces déclarations un amalgame entre l'identité palestinienne et le terrorisme. Elle considère que ces propos portent atteinte à la dignité des Palestiniens, entretiennent des préjugés dangereux et sont de nature à inciter à la méfiance, voire à l’hostilité envers des personnes palestiniennes vivant en Suisse.

Par cette dénonciation, le Collectif Solidarité avec la Palestine – Fribourg entend rappeler que les personnalités politiques ont une responsabilité dans leurs prises de parole publiques.

Les plus lus

Un dessin de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana
«Campeones», le Barça triomphe dans un clasico incandescent
Un conseiller d'Etat accusé de propos discriminatoires
Les hommages continuent tandis que des questions restent ouvertes
«Dialogues constructifs» au sein de l'Otan