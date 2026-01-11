Un conseiller d'Etat accusé de propos discriminatoires

Le Collectif Solidarité avec la Palestine – Fribourg a déposé une dénonciation pénale concernant des déclarations du Comité directeur de l'UDC et du conseiller d'Etat Philippe Demierre (UDC) dans le cadre de l'accueil d'enfants blessés de Gaza. Il estime qu'elles sont discriminatoires.

Philippe Demierre, conseiller d'Etat fribourgeois, lors de la première rencontre des ministres romandes et romands de l'égalité a été marquée par la signature d'une charte visant a renforcer la coopération intercantonale en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, le vendredi 15 septembre 2023. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La dénonciation pénale a été remise au Ministère public cantonal, a indiqué dimanche soir le Collectif dans un communiqué. Selon lui, les propos tenus en novembre 2025 et relayés dans la Liberté, alors que Fribourg venait de revoir sa position sur l'accueil d'un enfant blessé en provenance de la bande de Gaza, violent la norme anti-discrimination.

L'UDC avait notamment déclaré que «cette action représente un risque énorme pour la sécurité, d’autant plus qu’il n’est pas possible de faire la distinction entre les terroristes du Hamas et la population civile à Gaza». Quant à Philippe Demierre, il a indiqué que cette démarche avait été possible parce qu’"Israël garantissait que les accompagnants n’étaient pas des terroristes».

L'association voit dans ces déclarations un amalgame entre l'identité palestinienne et le terrorisme. Elle considère que ces propos portent atteinte à la dignité des Palestiniens, entretiennent des préjugés dangereux et sont de nature à inciter à la méfiance, voire à l’hostilité envers des personnes palestiniennes vivant en Suisse.

Par cette dénonciation, le Collectif Solidarité avec la Palestine – Fribourg entend rappeler que les personnalités politiques ont une responsabilité dans leurs prises de parole publiques.