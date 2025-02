Un contraste météorologique spectaculaire en cette fin de semaine

L’Europe vit cette semaine un contraste météorologique spectaculaire avec des écarts de 40°C. Alors que l’Espagne enregistre des températures dignes d’avril, la Pologne et l’Ukraine plongent sous les -20°C. Et en Suisse ? Un temps contrasté entre douceur et passages nuageux. Décryptage d’une situation météo hors norme.

En Espagne et dans le sud-ouest de la France, les températures sont largement supérieures aux moyennes saisonnières, avec des anomalies atteignant +8 à +10°C. Printscreen la «Chaîne Météo»

Tandis que l’est du continent est frappé par une vague de froid intense, l’ouest profite d’une douceur quasi printanière. Cette situation est le résultat d’une configuration atmosphérique atypique indique la «Chaîne Météo.»

Une puissante dépression au large de l’Atlantique entraîne une remontée d’air subtropical vers la péninsule Ibérique et le sud-ouest de la France, tandis qu’un anticyclone sur la Scandinavie canalise un air glacial vers l’Europe centrale et orientale.

Des températures extrêmes

En Espagne et dans le sud-ouest de la France, les températures sont largement supérieures aux moyennes saisonnières, avec des anomalies atteignant +8 à +10°C.

L’Andalousie connaît ainsi des maximales proches de 26°C, dignes d’un mois d’avril. À l’opposé, la Pologne et l’Ukraine subissent une vague de froid intense, avec des écarts thermiques de -15 à -20°C sous les normales.

Les températures nocturnes y plongent sous les -20°C, accentuées par un vent continental sec.

Ce clivage thermique va se maintenir jusqu’en fin de semaine, avant un léger redoux. L’air froid glissera vers la mer Noire et la Turquie, où de fortes chutes de neige sont attendues, notamment en altitude.

Jusqu’à 16°C en Valais

En Suisse, la météo restera globalement clémente malgré quelques variations régionales.

Selon «meteosuisse», vendredi s’annonce ensoleillé, bien que des passages nuageux s’intensifient au fil de la journée. Des bancs de brouillard matinaux sur le Plateau se dissiperont progressivement. Les températures oscilleront entre 2°C et 12°C en plaine, atteignant jusqu’à 16°C en Valais.

Samedi, la matinée débutera avec quelques éclaircies et du brouillard localisé, avant une augmentation de la couverture nuageuse dans l’après-midi. Quelques précipitations sont attendues sur le Jura et le bassin lémanique en soirée, avec une limite pluie-neige située autour de 1700 mètres.

Dimanche sera marqué par un temps plus instable, avec quelques averses résiduelles au nord des Alpes. En Valais, les conditions seront plus sèches et ensoleillées, avec des températures maximales atteignant 14°C.

