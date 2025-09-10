Un contrôleur CFF violemment agressé par un passager

Un contrôleur des CFF a été violemment agressé par un jeune homme lors d’un contrôle de billets à bord d’un train reliant Lucerne à Bâle. L’employé a été blessé et une enquête a été ouverte par la police.

L'incident s'est produit dans un train des CFF lundi matin. KEYSTONE

Petar Marjanović Petar Marjanović

Pas le temps ? blue News résume pour toi À bord d’un train entre Lucerne et Bâle, un jeune homme a violemment agressé un contrôleur des CFF, le frappant à la tête jusqu’à le rendre inconscient, rapporte 20 Minutes.

Des passagers sont intervenus et ont alerté la police, mais l’agresseur a pris la fuite.

La police lucernoise a ouvert une enquête. Les CFF, choqués, ont exprimé leur soutien au collaborateur blessé. Montre plus

Lundi, à bord d’un train reliant Lucerne à Bâle, un contrôleur des CFF a été violemment agressé lors d’un contrôle de billets. Selon le journal 20 Minutes, un jeune homme l’a frappé avec une telle brutalité que l’employé a perdu connaissance. Un témoin oculaire a indiqué que le contrôleur, blessé à la tête, gisait au sol, couvert de sang.

Une étudiante de 22 ans a témoigné dans 20 Minutes : «Je me suis retournée et, soudain, il y avait du sang partout.» Selon ses dires, l’agresseur aurait frappé à plusieurs reprises la tête de l’employé des CFF avec une extrême violence.

Plusieurs passagers sont intervenus pour maîtriser l’agresseur et ont immédiatement alerté la police cantonale. Malgré cela, l’homme est parvenu à prendre la fuite peu après les faits. La police lucernoise a confirmé l’incident. «On nous a signalé qu’un collaborateur des CFF avait été frappé. Des clarifications et des investigations sont en cours», a déclaré le porte-parole Simon Kopp, cité par 20 Minutes.

Les CFF ont également réagi avec consternation. « Nous sommes profondément choqués par cet incident, que nous condamnons avec la plus grande fermeté. Nos pensées vont à notre collègue concerné », a déclaré la porte-parole Sabrina Schellenberg. L’entreprise n’a toutefois pas communiqué de détails sur l’état de santé du contrôleur blessé.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.