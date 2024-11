Deux personnes ont été retrouvées mortes dans une camionnette à Francfort (Oder). Une fuite de gaz pourrait être à l'origine de ce tragique incident.

La police trouve la camionnette sur un parking à Francfort (Oder) D. Google Maps

Un tragique incident s'est produit dans une camionnette à Francfort (Oder), où une femme et son amant ont été retrouvés morts. Ils s'étaient apparemment donné rendez-vous dans le véhicule. C'est ce que rapporte le «Bild».

La femme, âgée de 35 ans, avait laissé son enfant à des connaissances pour rencontrer l'homme de 58 ans sur un parking du quartier de Rosengarten. Lorsqu'elle n'est pas venue chercher son enfant comme convenu, les baby-sitters ont alerté la police.

Les agents ont trouvé la voiture de la femme, une Mini, sur le parking de la rue Am Wildpark. Une camionnette blanche immatriculée à Berlin se trouvait à côté de la Mini et une forte odeur de gaz s'en dégageait. La police a appelé les pompiers en renfort.

Les secours ont ouvert la camionnette et ont trouvé les deux personnes inanimées. Malgré les mesures de réanimation immédiatement mises en place, le médecin urgentiste n'a pu que constater leur décès.

La police a ouvert une enquête sur le décès afin de déterminer les causes de l'incident. Une bouteille de gaz défectueuse dans le fourgon est étudiée comme cause possible. L'hypothèse d'un crime ou d'un suicide commun est pour l'instant exclue. Des assistants spirituels d'urgence prennent en charge les proches.

