«Révoltant et injustifiable» Parti faire le tour du monde à moto, un couple condamné à 10 ans de prison en Iran

ATS

19.2.2026 - 10:57

Un couple britannique détenu en Iran depuis janvier 2025 a été condamné à 10 ans de prison pour espionnage, a annoncé sa famille jeudi. La ministre britannique des Affaires étrangères qualifie cette décision de «révoltante et totalement injustifiable».

IMAGO/ZUMA Press

Keystone-SDA

19.02.2026, 10:57

Lindsay et Craig Foreman, tous deux âgés de 52 ans, effectuaient un tour du monde à moto lorsqu'ils ont été arrêtés dans la province de Kerman (centre de l'Iran), ont indiqué leurs proches. Ils ont toujours nié les accusations d'espionnage portées par Téhéran.

«Mes parents ont été condamnés à dix ans de prison à l'issue d'un procès qui n'a duré que trois heures et au cours duquel ils n'ont pas été autorisés à présenter leur défense», a déclaré dans un communiqué leur fils, Joe Bennett, ajoutant que leurs proches étaient «profondément inquiets pour leur bien-être».

La ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, a dénoncé cette condamnation, jugeant la décision «tout à fait révoltante et totalement injustifiable».

«Nous continuerons de porter cette affaire sans relâche auprès du gouvernement iranien jusqu'à ce que Craig et Lindsay Foreman soient ramenés sains et saufs au Royaume-Uni et réunis avec leur famille», a ajouté Mme Cooper dans un communiqué.

Accusations d'espionnage

Le porte-parole du pouvoir judiciaire iranien, Asghar Jahangir, avait affirmé l'an dernier que les Foreman étaient entrés en Iran «en se faisant passer pour des touristes», et avaient recueilli des informations avant d'être arrêtés.

Le couple est actuellement détenu dans la tristement célèbre prison d'Evin, à Téhéran, critiquée par les organisations internationales de défense des droits humains. Lindsay Foreman est emprisonnée dans le quartier des femmes, et Craig se trouve dans son aile politique.

Leur famille s'est inquiétée de leurs conditions de détention dans des cellules exiguës, a dénoncé un manque de nourriture et l'absence de représentation juridique.

Selon leur fils, le couple a été «pris au milieu» des tensions géopolitiques entre Téhéran et plusieurs pays occidentaux, en particulier les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

A l'occasion du premier anniversaire de la détention du couple début février, leurs proches ont remis une pétition à Downing Street, signée par des milliers de personnes, exhortant le gouvernement britannique à intensifier ses efforts pour les faire libérer.

