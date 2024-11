Ils conçoivent un enfant en prison... sans se toucher!

Dans une prison de Miami, deux détenus ont conçu un enfant sans jamais s'être touchés. Le système d'aération et le film plastique jouent un rôle important dans cette histoire.

En juin, la fille des deux détenus est venue au monde. 7News

Daisy (29 ans) et Joan (23 ans) sont tous deux incarcérés dans la même prison de Miami pour meurtre. Cela paraît incroyable, mais ils ont conçu un enfant ensemble, sans s'être jamais touchés.

Mais comment cela se fait-il? Pendant des mois, ils ont communiqué ensemble par le biais du système de ventilation, comme le rapporte la chaîne américaine WSVN : «Quand on est isolé si longtemps, on passe des heures et des heures à parler avec cette personne, jusqu'à ce que ce soit presque comme si on était dans la même pièce», explique Daisy.

Joan lui aurait alors proposé de concevoir un enfant ensemble : «J'ai toujours voulu un bébé. Et je ne pourrai plus le faire avant très longtemps. Alors si je devais choisir quelqu'un, ce serait toi». Daisy est d'accord.

Sperme enveloppé dans du film alimentaire

Pendant un mois, il a ensuite enveloppé son sperme cinq fois par jour dans du film alimentaire, raconte Joan. «Il l'a roulé, presque comme une cigarette, l'a fixé au tuyau que nous avions dans la ventilation et je l'ai tiré», raconte Daisy.

Elle aurait ensuite versé le sperme dans des applicateurs, des tubes que l'on introduit dans le vagin, pour les infections à levures, et l'aurait finalement utilisé. Et cela a fonctionné, leur fille est née en juin.

Fernando Akerman est le directeur médical de la clinique de fertilité «Fertility Center of Miami». Il explique à la chaîne à quel point les chances de tomber enceinte à l'aide de ce plan sont faibles : «Nous estimons que leurs chances étaient probablement inférieures à cinq pour cent», dit-il.

Une enquête a été ouverte

Entre-temps, ils ont été transférés dans des prisons séparées et une enquête a été ouverte par les autorités. Les détenus resteront en contact par téléphone, précise-t-on.

La fille vit avec la mère de Joan. Par appel vidéo, les parents voient l'enfant. On ne sait pas quand ils seront libérés.