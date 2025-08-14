  1. Clients Privés
«La fin dévastatrice d’une histoire d’amour» Choc et émotion sur YouTube : un couple d’influenceurs canadiens perd la vie dans un accident

Lea Oetiker

14.8.2025

Un accident dans les montagnes de Colombie-Britannique a coûté la vie au couple d'influenceurs canadiens Stacey Tourout et Matthew Yeomans. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore claires.

Le couple d'influenceurs Stacey Tourout et Matthew Yeomans.
Le couple d'influenceurs Stacey Tourout et Matthew Yeomans.
Image : Screenshot Instagram

Lea Oetiker

14.08.2025, 04:30

14.08.2025, 08:02

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Stacey Tourout et Matthew Yeomans, célèbres influenceurs canadiens, ont perdu la vie jeudi dernier dans un accident survenu dans les montagnes de Colombie-Britannique.
  • La cause de leur mort n'est pas claire, leur véhicule a probablement perdu le contrôle sur un terrain difficile.
  • Les fans et les proches pleurent le couple.
Montre plus

Une tragédie secoue la communauté des influenceurs et passionnés de tout-terrain : Stacey Tourout et Matthew Yeomans, le couple canadien derrière la célèbre chaîne YouTube Toyota World Runners, ont perdu la vie dans un terrible accident en montagne, en Colombie-Britannique.

Les deux aventuriers, dont les vidéos de voyage ont conquis plus de 200 000 abonnés à travers le monde, ont été victimes d’un accident jeudi dernier dans une zone isolée près de Trout Lake, au cœur des Purcell Mountains.

L’équipe de recherche et de sauvetage (SAR) de Kaslo a été alertée vers 18h30, heure locale, suite à un appel d’urgence signalant un grave accident sur une route forestière. Face à un terrain accidenté et difficile d’accès, les sauveteurs sont intervenus avec plusieurs équipes à pied, des quads, ainsi qu’un hélicoptère pour mener les opérations.

Les circonstances exactes ne sont pas claires

Sur place, les sauveteurs ont découvert une première personne sans signe de vie, et une seconde, à seulement quelques mètres, désorientée et grièvement blessée. Cette dernière a été stabilisée sur place avant d’être évacuée par hélicoptère vers l’hôpital de Nakusp, où elle est malheureusement décédée ultérieurement.

Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore claires. Un responsable SAR suppose que le terrain difficile et une éventuelle perte de contrôle du véhicule ont joué un rôle. Il n'a pas été confirmé si le couple filmait au moment de l'accident.

Stacey Tourout et Matthew Yeomans s'étaient fiancés en avril 2024. Ils ont documenté leur relation et leurs aventures communes non seulement sur une chaîne YouTube très populaire, mais aussi sur Instagram, où ils comptaient environ 78 000 followers.

Les fans et les proches sont bouleversés

Sur Toyota World Runners, ils s’étaient lancé un défi exceptionnel : en seulement 100 jours, ils ont transformé leur Land Cruiser Chinook pour parcourir la mythique route Panaméricaine et partager leur aventure. Bien plus qu’un simple dépassement de leurs propres limites, leur voyage voulait inspirer une communauté en quête d’aventure et d’inconnu.

Peu avant leur décès, ils avaient publié une ultime vidéo, intitulée «Vancouver Island | The Off-Road Version», dans laquelle ils campaient et mettaient à l’épreuve leurs véhicules Toyota au cœur de la nature sauvage canadienne.

Les fans du monde entier ainsi que leurs proches sont profondément bouleversés par cette tragique perte. Colleen, la mère de Stacey Tourout, a partagé son émotion dans un message poignant sur Facebook, évoquant «un chagrin d’amour inimaginable» et la «fin dévastatrice d’une merveilleuse histoire d’amour». Elle a conclu avec force : «Ils sont ensemble pour toujours, comme nous l’avons toujours su».

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

