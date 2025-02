Un couple voyage de Melbourne à Doha lorsque l'équipage a fait asseoir une passagère décédée à côté d'eux - sans leur proposer d'alternative. Qatar Airways s'est excusé.

Le couple a dû s'asseoir à côté d'un cadavre dans l'avion. Screenshot 9Now.com

Mitchell Ring et Jennifer Colin ont récemment pris un vol de Melbourne à Doha. Le couple s'est réjoui d'avoir une rangée de sièges libres dans l'avion.

Mais leur joie n'a pas duré longtemps. La raison: l'équipage a décidé de placer une passagère qui venait de décéder à côté d'eux sur le siège libre.

Comme Ring et Collin le racontent au portail d'information australien 9Now.com, la femme sortait des toilettes et s'est ensuite effondrée juste à côté de leur rangée de sièges. «Malheureusement, la dame n'a pas pu être sauvée, ce qui était assez déchirant à voir», raconte Ring.

Aucune autre place n'a été proposée

Les hôtesses de l'air et les stewards auraient essayé de faire monter la dame en classe affaires, mais c'était «une femme assez grande et ils ne pouvaient pas la déplacer dans le couloir», raconte Ring.

Le personnel navigant a remarqué qu'il y avait deux places libres à côté du couple dans la rangée de quatre. L'équipage a alors dit : «Pouvez-vous vous déplacer d'une place, s'il vous plaît ?» Ring aurait accepté. «Ils ont ensuite placé la dame sur mon ancien siège».

Aucune autre place n'a été proposée à Ring et Colin. Un passager de la rangée du fond a tout de même proposé un siège à Colin, car elle était nerveuse.

Ring, quant à lui, a passé les quatre heures restantes du vol dans la même rangée que le corps. Après l'atterrissage, il a dû rester assis pendant que le personnel médical retirait les couvertures qui recouvraient le corps sans vie.

L'incident fait l'objet d'une enquête

Le couple est déçu par Qatar Airways : «Ils ont une responsabilité envers les clients et le personnel. Ils auraient dû nous appeler pour savoir comment nous allions - si nous avions besoin d'aide ou de conseils», déclare Ring. «Je ne sais pas trop comment je me sens et j'aimerais parler à quelqu'un pour me sentir en sécurité». Le couple essaie maintenant de tirer le meilleur parti de leurs vacances en Italie.

Qatar Airways a fait savoir au portail que l'incident faisait l'objet d'une enquête. Les passagers concernés seront contactés. «Avant tout, nos pensées vont à la famille de la passagère qui est malheureusement décédée à bord de notre vol», a déclaré un porte-parole. «Nous nous excusons pour tout inconvénient ou stress que cet incident aurait pu causer et nous sommes en train de contacter les passagers conformément à nos politiques et procédures».