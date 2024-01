C'est difficile à imaginer et pourtant... Un enfant de deux ans devient le plus jeune à s'être arrêté au camp de base du mont Everest - et les parents en sont fiers. La famille raconte son histoire au «Daily Mail».

Les Ecossais Ross et Jade Dallas sont très fiers de leur fils Carter. Capture d'écran Twitter

Gravir la plus haute montagne du monde avec un enfant en bas âge ? «Allons-y!», s'est dit un couple britannique qui, chaussures de sport aux pieds et fils de deux ans sur le dos, a «marché» jusqu'au camp de base du mont Everest, à 5364 mètres d'altitude.

Les Ecossais Ross et Jade Dallas sont très fiers de leur fils Carter. Le petit garçon de deux ans devient la plus jeune personne à avoir jamais visité le camp de base du mont Everest. «C'est bien mieux que des vacances à Ténériffe», racontent les Britanniques au «Daily Mail».

Le couple britannique a porté son fils de deux ans jusqu'au camp de base du mont Everest. Keystone

Le fils aurait parcouru le chemin sur le dos de son père Ross et se serait très bien tenu.

Le couple ignore le dangereux mal des montagnes

Il s'agissait pourtant d'une entreprise très dangereuse. L'air à une altitude de plus de 5'000 mètres est extrêmement raréfié. Sa teneur en oxygène est nettement plus faible, ce qui peut provoquer le mal des montagnes. Celui-ci entraîne à son tour des troubles du sommeil, des nausées et des maux de tête, voire un œdème cérébral (augmentation de la pression dans le cerveau) potentiellement mortel.

Les Britanniques ont apparemment ignoré la plupart de ces risques. Un médecin aurait testé le sang de leur fils en cours de route et se serait montré «ravi» du résultat, indiquent-ils.

De toute façon, Carter n'aurait rien ressenti de ces épreuves. «Il s'en est mieux sorti que nous. Nous avions tous les deux un léger mal des montagnes, mais il allait tout à fait bien», raconte le couple - ou, comme le dit le journal allemand Bild, les «parents gagas».

«Randonnée» en «baskets de tous les jours»

Le père Ross estime que la famille s'est bien préparée au voyage. Tous les trois auraient pratiqué certaines techniques de respiration et pris des bains de glace. «Le voyage est né d'un caprice», admet toutefois Ross ensuite, en racontant qu'ils ont acheté des vestes et des sacs de couchage à Katmandou, au Népal, et qu'ils ont ensuite commencé leur «randonnée» vers la plus haute montagne du monde moins de 24 heures après leur arrivée - apparemment sans temps d'acclimatation.

Autre fait incroyable: la famille a utilisé ses «baskets de tous les jours» comme chaussures. Les Dallas sont en voyage en Asie depuis un an. Ils financent une partie de leur périple en louant leur maison en Écosse. Comme le suppose le «Bild», les «Britanniques de Ballaballa» génèrent le reste de l'argent en vendant leurs histoires aux médias britanniques.