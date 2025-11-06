Un couple et son chien tué, l'auteur présumé tente de se suicider

Un couple de septuagénaires belges a été tué par arme à feu jeudi dans les Landes par un compatriote qui a ensuite tenté de se suicider, a-t-on appris auprès du parquet de Mont-de-Marsan.

Selon les premiers éléments, le drame serait lié à un conflit de voisinage (photo d'illustration). AFP

Agence France-Presse Clara Francey

Le suspect, qui a dû subir une opération car son pronostic vital était engagé, était le propriétaire de la maison des deux victimes, et le drame aurait pour origine un conflit de voisinage selon les premiers éléments de l'enquête, a-t-on appris de même source.

Cet homme de 54 ans habitait dans une maison proche de celle du couple, dans un hameau en pleine forêt, à quelques kilomètres du village de Retjons, au nord-est de Mont-de-Marsan. Il a été découvert dans une zone boisée, gisant au sol et blessé.

En arrivant sur les lieux vers 12h30, la gendarmerie a découvert les corps sans vie du couple, un homme de 75 ans et une femme de 74 ans, ainsi que la dépouille d'un chien.

Les victimes «sortaient peu, ils étaient installés dans le village depuis trois-quatre ans je dirais. Ils étaient locataires», témoigne Stéphane Mofy, secrétaire de mairie, qui ne les a lui-même croisés qu'une fois.

Le parquet a ouvert une enquête pour assassinats notamment. Elle a été confiée à la brigade de gendarmerie de Mont-de-Marsan.