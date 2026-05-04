Un couple fait l'amour dans un train CFF - et attaque la sécurité

Après des actes sexuels dans un RER en direction de Bâle, un homme a attaqué deux agents de sécurité ce week-end.

Dans un RER en direction de Bâle, les actes sexuels d'un couple ont donné lieu à une attaque contre des agents de sécurité. KEYSTONE (Symbolbild)

Lea Oetiker Lea Oetiker

Pas le temps ? blue News résume pour toi Dans un RER CFF en direction de Bâle, un couple d'Allemands s'est fait remarquer suite à leurs actes sexuels en première classe et s'est fait rappeler à l'ordre par la sécurité.

Après avoir ignoré les instructions, ils se sont vu interdire de poursuivre leur voyage.

La situation a dégénéré à la gare de Schopfheim-West, où l'homme a attaqué et blessé deux agents de sécurité. Montre plus

Un incident violent s'est produit ce week-end dans un RER des CFF en direction de Bâle. Deux ressortissants allemands sont soupçonnés d'avoir agressé des collaborateurs de la sécurité des CFF.

Comme le communique l'inspection de la police fédérale de Weil am Rhein, deux collaborateurs de la sécurité se trouvaient dans la nuit de samedi à dimanche sur la ligne S6 lorsqu'ils ont remarqué un homme de 35 ans et une femme de 29 ans en première classe. Le couple y aurait commis des «actes sexuels consentis».

Après l'intervention de la sécurité qui leur a demandé de cesser leur comportement, ils n'ont obéi que brièvement à cette injonction. Par la suite, il leur a été interdit de poursuivre leur route.

Rougeurs visibles sur le visage

La situation a dégénéré à la gare de Schopfheim-West, peu avant la frontière suisse : les deux suspects auraient attaqué les agents de sécurité. Il est reproché à l'homme de 35 ans d'avoir frappé les deux hommes.

Les forces d'intervention de la police nationale allemande ont rencontré toutes les personnes impliquées sur place. Selon les autorités, les deux agents de sécurité - un Allemand de 41 ans et un ressortissant afghan de 39 ans - présentaient des rougeurs visibles sur le visage.

La police fédérale a ouvert une enquête pour suspicion de coups et blessures.

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'IA et adapté par la rédaction romande.