Un couple américain gagne une luxueuse croisière dans les Caraïbes - mais il se retrouve avec une facture de 47'000 dollars. Leur tentative de régler la somme via l'assurance tourne au cauchemar bureaucratique.

Visualisation d'un navire de la Norwegian Cruise Line. Image : Norwegian Cruise Line/dpa-tmn

Mike Cameron et son amie Tamra Masterman n'en revenaient pas de leur chance lorsqu'ils ont gagné une croisière gratuite avec Norwegian Cruises. Le voyage est parti de Miami en janvier 2025 et devait être une expérience inoubliable pour le couple. Mais Mike est tombé malade.

Pendant trois jours, il est resté à plat avec une forte grippe et a été soigné au centre médical du bateau de croisière. Après sa guérison, le choc est venu: une facture de la compagnie de navigation de 47'000 dollars pour le traitement.

La compagnie de croisières a déjà encaissé jusqu'à la limite deux cartes de crédit déposées - mais il restait encore 21'000 dollars à payer.

Aucune assurance ne veut payer

«L'assurance voyage ne veut pas payer le montant tant que nous n'avons pas clarifié la situation avec notre assurance maladie. L'assurance maladie ne veut pas payer le montant parce que le séjour a eu lieu à l'étranger», a expliqué Tamra Masterman à la chaîne d'information américaine Fox 9.

Pourtant, avant le voyage, le couple avait souscrit une assurance auprès de Norwegian Cruises qui devait couvrir les frais médicaux jusqu'à 20'000 dollars. Mais la tentative de faire valoir ce droit a jusqu'à présent échoué.

La compagnie de navigation s'est défendue et a fait savoir dans une lettre que les prix «sont comparables à ceux d'autres lignes de croisière et sont, à notre avis, justes et raisonnables».

Cependant, Norwegian Cruises a déclaré à Fox 9 qu'elle était en train d'examiner si les frais pour un traitement contre la grippe étaient réellement habituels. On ne sait pas si le couple sera remboursé.