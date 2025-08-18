Zurich: ce couple hongrois forçait des proches à se prostituer

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pas de préservatif, pratiques brutales... Zurich: ce couple hongrois forçait des proches à se prostituer

Samuel Walder

18.8.2025

Menaces, violence, contrôle total: un couple hongrois doit répondre de ses actes lundi devant le tribunal de district de Zurich. Ils sont accusés de traite d'êtres humains et d'encouragement à la prostitution.

Un couple de Hongrois sera jugé lundi.
Un couple de Hongrois sera jugé lundi.
Image sda

Samuel Walder

18.08.2025, 04:31

18.08.2025, 07:14

Ce sont des images troublantes qui sont dépeintes dans l'accusation. Un couple hongrois comparaît ce lundi devant le tribunal de district de Zurich pour traite d'êtres humains et encouragement à la prostitution. Ils sont accusés d'avoir contraint trois femmes, dont des membres de leur propre famille, à mener une vie faite d'exploitation et de violence sexuelle.

Comme il ressort de l'acte d'accusation, la femme de 29 ans et son partenaire de 40 ans ont froidement profité des conditions de vie précaires de leurs victimes. Ils ont fait pression sur les jeunes femmes en les menaçant et les ont finalement attirées en Suisse, plus précisément dans le quartier de la Langstrasse à Zurich.

Contrainte, brutalité et pas d'issue

Selon l'accusation, les femmes devaient se prostituer sous la contrainte et selon les règles impitoyables du couple: sexe sans préservatif, pratiques brutales, peu de pauses. Les revenus? Ils disparaissaient en grande partie dans les poches des accusés. Les femmes elles-mêmes ne recevaient qu'une petite fraction de l'argent gagné pour pouvoir s'acheter de la nourriture et des cigarettes.

Particulièrement perfide: l'accusée, qui travaillait elle-même comme travailleuse du sexe, selon l'accusation, aurait contrôlé les victimes dans un véritable système de surveillance. Elle coordonnait les rencontres avec les clients et veillait à ce qu'aucune femme ne sorte du rang. L'homme est apparemment allé encore plus loin: il aurait frappé l'une des victimes.

Huit ans de prison requis pour chacun des prévenus

Les faits présumés se sont déroulés entre 2020 et 2022. Depuis leur arrestation le 20 novembre 2022, le couple est en détention provisoire. Le ministère public demande maintenant des conséquences sévères: huit ans d'emprisonnement chacun et dix ans d'expulsion du territoire. En outre, ils devront payer une créance de substitution, une sorte de remboursement de l'argent extorqué à leurs victimes.

La défense fera connaître ses demandes au cours des audiences. Le tribunal de district de Zurich a prévu deux jours pour le procès.

Les plus lus

Les 7 erreurs classiques à éviter au volant en été
Swatch suscite l'indignation: «Cette limite ne doit pas être franchie»
Face à Trump, Zelensky de retour dans le saint des saints de la Maison Blanche
Zurich: ce couple hongrois forçait des proches à se prostituer
Un «but abracadabrantesque» sème la discorde en Ligue 1
Berne: un restaurant va voir le jour... dans un cimetière!