Zurich: ce couple hongrois forçait des proches à se prostituer

Menaces, violence, contrôle total: un couple hongrois doit répondre de ses actes lundi devant le tribunal de district de Zurich. Ils sont accusés de traite d'êtres humains et d'encouragement à la prostitution.

Un couple de Hongrois sera jugé lundi. Image sda

Samuel Walder Samuel Walder

Ce sont des images troublantes qui sont dépeintes dans l'accusation. Un couple hongrois comparaît ce lundi devant le tribunal de district de Zurich pour traite d'êtres humains et encouragement à la prostitution. Ils sont accusés d'avoir contraint trois femmes, dont des membres de leur propre famille, à mener une vie faite d'exploitation et de violence sexuelle.

Comme il ressort de l'acte d'accusation, la femme de 29 ans et son partenaire de 40 ans ont froidement profité des conditions de vie précaires de leurs victimes. Ils ont fait pression sur les jeunes femmes en les menaçant et les ont finalement attirées en Suisse, plus précisément dans le quartier de la Langstrasse à Zurich.

Contrainte, brutalité et pas d'issue

Selon l'accusation, les femmes devaient se prostituer sous la contrainte et selon les règles impitoyables du couple: sexe sans préservatif, pratiques brutales, peu de pauses. Les revenus? Ils disparaissaient en grande partie dans les poches des accusés. Les femmes elles-mêmes ne recevaient qu'une petite fraction de l'argent gagné pour pouvoir s'acheter de la nourriture et des cigarettes.

Particulièrement perfide: l'accusée, qui travaillait elle-même comme travailleuse du sexe, selon l'accusation, aurait contrôlé les victimes dans un véritable système de surveillance. Elle coordonnait les rencontres avec les clients et veillait à ce qu'aucune femme ne sorte du rang. L'homme est apparemment allé encore plus loin: il aurait frappé l'une des victimes.

Huit ans de prison requis pour chacun des prévenus

Les faits présumés se sont déroulés entre 2020 et 2022. Depuis leur arrestation le 20 novembre 2022, le couple est en détention provisoire. Le ministère public demande maintenant des conséquences sévères: huit ans d'emprisonnement chacun et dix ans d'expulsion du territoire. En outre, ils devront payer une créance de substitution, une sorte de remboursement de l'argent extorqué à leurs victimes.

La défense fera connaître ses demandes au cours des audiences. Le tribunal de district de Zurich a prévu deux jours pour le procès.