Un couple perd la vie après l’attaque d’un ours

Un ours a tué deux personnes et leur chien dans le parc national de Banff, au Canada. Les victimes se prénomment Jenny Gusse et Doug Inglis : ils étaient bien préparés, mais face à l'animal, ils n'ont rien pu faire

Leur ultime message ne comportait que trois mots : «Bear attack bad» (mauvaise attaque d'ours). Jenny Gusse et Doug Inglis ont envoyé ce message via leur téléphone satellite depuis le parc national de Banff, dans les montagnes rocheuses canadiennes. C'était le dernier signe de vie du couple.

Il y a quelques jours, les gardiens du parc ont retrouvé les corps sans vie de deux personnes et d’un chien. Selon les analyses, Ils ont été tués par un ours brun. Il s'agit de la première attaque mortelle commise par un ours dans le célèbre parc national canadien depuis plus de 50 ans. Comme le rapporte le «Guardian», les deux victimes n'ont été identifiées que récemment grâce à l'aide de la famille.

Un couple expérimenté

Selon les médias, Jenny Gusse et Doug Inglis étaient tous deux âgés de 62 ans et faisaient du camping dans le parc national. Ils travaillaient dans un atelier agricole à Lethbridge et partageaient une passion pour le plein air. Apparemment, le couple s'engageait régulièrement dans de telles aventures.

Selon l’enquête, un oncle de Doug Inglis a déclaré avoir reçu un message vendredi après-midi indiquant qu’ils étaient arrivés à leur tente. Ils s'y sont probablement rendus après le dîner pour lire, comme ils le faisaient souvent. Ce n'est que quelques heures plus tard que l'oncle a été informé que le couple avait signalé une attaque d’un ours. Il a reçu la nouvelle de Garmin, la société qui gère le téléphone satellite que Jenny et Doug utilisaient.

Les autorités du parc ont également reçu un message d’alerte et, selon le «Guardian», ont immédiatement dépêché une unité sur place. En raison du mauvais temps, elle a dû se rendre sur le lieu du drame à pied, un vol en hélicoptère étant impossible. Les gardiens du parc ne sont arrivés qu'après minuit et ont découvert les corps sans vie du couple et de leur border collie. Un ours est ensuite apparu et a tenté de les attaquer. Pour se protéger, ils ont dû l’abattre.

Mesures de sécurité respectées

Les investigations ont révélé que l'animal était une femelle en fin de vie, âgée de 25 ans. Ses dents étaient en mauvais état. Elle était également très maigre.

Jenny Gusse et Doug Inglis avaient apparemment suivi les mesures de sécurité nécessaires : ils n'avaient pas rangé leurs provisions dans la tente, mais les avaient suspendues en hauteur, comme cela était recommandé. Ils avaient également du spray anti-ours avec eux et l'ont même utilisé puisque la bonbonne a été retrouvée vide.

Les responsables du parc n’ont pas voulu spéculer sur ce qui s'est réellement passé. «L'incident s'est produit dans une zone isolée et sauvage et il n'y a pas eu de témoins», ont-ils sobrement déclaré.