Ils vivent 40 ans en Suisse, repartent en Ouganda et se font assassiner

Ils ont vécu 40 ans en Suisse, puis David M. et sa femme Florence sont retournés dans leur pays d'origine, l'Ouganda. C'est là qu'ils ont été tués il y a quelques jours.

Après avoir vécu en Suisse pendant 40 ans, un couple est retourné dans son pays d'origine, l'Ouganda, où ils ont tous deux été victimes d'un crime violent il y a quelques jours. Symbolbild: Lino Mirgeler/dpa

Wilhelm Flemmer

Le couple vivait en Suisse depuis environ 40 ans, mais il souhaitait passer ses vieux jours dans son pays d'origine, l'Ouganda. Ils s'y sont finalement installés il y a trois ans. Leur bonheur à Entebbe, l'ancienne capitale de ce pays d'Afrique de l'Est, n'a toutefois pas duré plus longtemps. David M. et sa femme Florence ont été victimes d'un crime violent il y a quelques jours.

Comme le rapporte le «Blick» en se référant aux médias locaux, les corps de David et Florence M. ont été retrouvés le 6 juillet. Selon ce document, ils ont été victimes d'une agression à leur domicile. Leurs corps présentaient plusieurs blessures à l'arme blanche. David M., qui aurait travaillé en Suisse pour une grande banque et pour Swisscom, était âgé de 69 ans, sa femme de 62 ans.

Ce que l'on voit sur les caméras de surveillance

L'enquête de la police repose également sur des enregistrements de caméras de surveillance. Selon les rapports, les enregistrements montrent comment les auteurs présumés escaladent le haut mur et pénètrent ensuite de force dans la maison de David et Florence M..

Le contexte de l'acte n'est pas encore clair. Selon le «Blick», la police explore toutefois une piste. Une enquête est en cours pour déterminer si le crime pourrait être lié à un conflit familial. Selon cette enquête, David M. aurait hérité de biens de son père, ce qui pourrait avoir entraîné des disputes avec ses proches.