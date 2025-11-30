  1. Clients Privés
La police met en garde Un dangereux criminel s'échappe d'un hôpital psychiatrique près de la frontière suisse

Dominik Müller

30.11.2025

Un patient de 20 ans s’est évadé de l’hôpital psychiatrique de Reichenau, près de Constance, à seulement quelques kilomètres de la frontière suisse. La police met vivement en garde et appelle à ne pas entrer en contact avec lui.

C'est avec cette image que la police recherche le délinquant en fuite.
C'est avec cette image que la police recherche le délinquant en fuite.
Polizeipräsidium Konstanz

Dominik Müller

30.11.2025, 15:36

30.11.2025, 16:18

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Un patient de 20 ans, considéré comme dangereux, s'est échappé de l'hôpital psychiatrique de Reichenau, près de Constance.
  • La police met en garde contre une éventuelle agressivité de l'homme et déconseille vivement toute tentative de contact.
  • Malgré une chasse à l'homme, les recherches pour retrouver le fugitif sont restées vaines jusqu'à présent.
Montre plus

Un patient dangereux s’est évadé de l’hôpital psychiatrique de Reichenau, près de Constance (Bade-Wurtemberg), à proximité de la frontière suisse. «Il ne peut être exclu que la personne recherchée se trouve dans un état psychique exceptionnel et qu’elle devienne agressive en cas de contact», avertit la police dans un communiqué, qui déconseille également de s’approcher de l’homme.

Montassar D., 20 ans, était interné en raison d’un crime «d’une importance considérable», a expliqué un porte-parole de la police au journal allemand Bild. L’identité exacte du crime reste inconnue.

Schwyz. Un patient agressif blesse un ambulancier à Seewen

SchwyzUn patient agressif blesse un ambulancier à Seewen

Selon la police, l’homme s’est déjà évadé à pied samedi vers 14 heures, en prenant une direction inconnue. Des recherches dans le centre ainsi qu’une chasse à l’homme ont été lancées, mais restent infructueuses à ce jour. L’alerte n’a été publiée par la police que dimanche, peu après 13 heures.

Le fugitif est décrit comme mesurant 1,87 m, de corpulence mince, avec une fine moustache et des cheveux courts, noirs et bouclés. Au moment de sa fuite, il portait un gilet noir, un pantalon noir, un pull vert, des chaussures bleues et une casquette noire.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

