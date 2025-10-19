  1. Clients Privés
Australie Un crocodile s'invite dans la piscine d'un hôtel de luxe

ATS

19.10.2025 - 09:04

Des images publiées en ligne ce weekend montrent un crocodile dans la piscine d'un hôtel de luxe du nord-est de l'Australie, non loin de clients se détendant au soleil à quelques mètres de lui.

Le directeur de l'établissement, Joseph Amerio, a déclaré que le crocodile avait été repéré tôt samedi matin (capture d’écran).
Le directeur de l'établissement, Joseph Amerio, a déclaré que le crocodile avait été repéré tôt samedi matin (capture d’écran).
Lisa Keller (kellerdiaries/Tiktok)

Keystone-SDA

19.10.2025, 09:04

Une vidéo publiée sur le réseau social TikTok montre le jeune reptile allongé au fond de la piscine du Sheraton Grand Mirage Resort, à Port Douglas. En fond sonore, on peut entendre l'utilisatrice à l'origine de cette vidéo, Lisa Keller, déclarer: «Je ne veux alarmer personne, mais il y a un crocodile dans la piscine du Sheraton».

Elle se rapproche ensuite du bassin où l'on aperçoit des touristes se détendre sur des chaises longues autour de la piscine. «Personne ne s'en soucie», lâche-t-elle.

Les images d'une vidéo circulant sur les réseaux sociaux correspondent aux photos de l'hôtel telles que présentées sur son site internet. Le directeur de l'établissement, Joseph Amerio, a déclaré que le crocodile avait été repéré tôt samedi matin.

Pas de risque encouru

Il a ensuite indiqué que la zone de la piscine avait été évacuée jusqu'à ce que les agents de la faune sauvage de l'Etat du Queensland ne retirent le reptile dans l'après-midi. «A aucun moment les clients et le bébé animal ne se sont trouvés en même temps dans la piscine», a-t-il affirmé.

On estime que plus de 100'000 crocodiles d'eau salée, mais aussi d'eau douce (considérés comme moins agressifs), vivent dans le nord de l'Australie.

