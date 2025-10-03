Un cycliste âgé de 76 ans a perdu la vie jeudi à Lucerne, percuté par un camion. La collision est survenue dans un carrefour du centre-ville, alors que le septuagénaire cheminait en droite ligne et que le poids lourd bifurquait en arrivant en sens opposé.

Une femme née en 1979 est décédée dans la nuit de mercredi à jeudi des suites de ses blessures après un accident à vélo électrique sur le quai de Cologny (illustration). sda

Keystone-SDA ATS

Le retraité a succombé à ses graves blessures sur les lieux de l'accident qui s'est produit peu après 16h00, indique la police lucernoise vendredi. Le chauffeur du camion a été transporté à l'hôpital pour un contrôle. Une enquête doit désormais permettre d'établir les circonstances de l'accident.