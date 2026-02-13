  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Lötschental sinistré Un défilé des Tschäggättä marqué par l'éboulement de Blatten

ATS

13.2.2026 - 09:14

Cette année dans le Lötschental sinistré, le traditionnel cortège des Tschäggättä n'est pas parti du village de Blatten, mais de celui de Wiler (VS). Malgré un sentiment de «deuil» encore présent, les habitants de la vallée font tout pour faire perdurer la coutume.

Un défilé des Tschäggättä marqué par l'éboulement de Blatten (VS) - Gallery
Un défilé des Tschäggättä marqué par l'éboulement de Blatten (VS) - Gallery. Les Tschäggättä ont déferlé dans le Lötschental jeudi soir dans le cadre du carnaval.

Les Tschäggättä ont déferlé dans le Lötschental jeudi soir dans le cadre du carnaval.

Photo: ATS

Un défilé des Tschäggättä marqué par l'éboulement de Blatten (VS) - Gallery. Cette année, en raison de la catastrophe de Blatten de mai dernier, la marche des Tschäggättä n'a pas pu démarrer dans le village haut-valaisan comme le veut la tradition. Au lieu de cela, le défilé a commencé dans le village voisin de Wiler.

Cette année, en raison de la catastrophe de Blatten de mai dernier, la marche des Tschäggättä n'a pas pu démarrer dans le village haut-valaisan comme le veut la tradition. Au lieu de cela, le défilé a commencé dans le village voisin de Wiler.

Photo: ATS

Un défilé des Tschäggättä marqué par l'éboulement de Blatten (VS) - Gallery. Les masques de ces "créatures" sont sculptés à la main dans du bois.

Les masques de ces "créatures" sont sculptés à la main dans du bois.

Photo: ATS

Un défilé des Tschäggättä marqué par l'éboulement de Blatten (VS) - Gallery. La neige était présente lors du défilé des Tschäggättä ce jeudi 12 février.

La neige était présente lors du défilé des Tschäggättä ce jeudi 12 février.

Photo: ATS

Un défilé des Tschäggättä marqué par l'éboulement de Blatten (VS) - Gallery. Le défilé des Tschäggättä est un événement très attendu du carnaval du Lötschental, puisque les festivités qui y sont liées sont le seul moment où ces "monstres" se laissent voir par la population.

Le défilé des Tschäggättä est un événement très attendu du carnaval du Lötschental, puisque les festivités qui y sont liées sont le seul moment où ces "monstres" se laissent voir par la population.

Photo: ATS

Un défilé des Tschäggättä marqué par l'éboulement de Blatten (VS) - Gallery. Des particuliers endossent leurs fourrures, masques et cloches et rôle de Tschäggättä chaque année pour les festivités du carnaval.

Des particuliers endossent leurs fourrures, masques et cloches et rôle de Tschäggättä chaque année pour les festivités du carnaval.

Photo: ATS

Un défilé des Tschäggättä marqué par l'éboulement de Blatten (VS) - Gallery
Un défilé des Tschäggättä marqué par l'éboulement de Blatten (VS) - Gallery. Les Tschäggättä ont déferlé dans le Lötschental jeudi soir dans le cadre du carnaval.

Les Tschäggättä ont déferlé dans le Lötschental jeudi soir dans le cadre du carnaval.

Photo: ATS

Un défilé des Tschäggättä marqué par l'éboulement de Blatten (VS) - Gallery. Cette année, en raison de la catastrophe de Blatten de mai dernier, la marche des Tschäggättä n'a pas pu démarrer dans le village haut-valaisan comme le veut la tradition. Au lieu de cela, le défilé a commencé dans le village voisin de Wiler.

Cette année, en raison de la catastrophe de Blatten de mai dernier, la marche des Tschäggättä n'a pas pu démarrer dans le village haut-valaisan comme le veut la tradition. Au lieu de cela, le défilé a commencé dans le village voisin de Wiler.

Photo: ATS

Un défilé des Tschäggättä marqué par l'éboulement de Blatten (VS) - Gallery. Les masques de ces "créatures" sont sculptés à la main dans du bois.

Les masques de ces "créatures" sont sculptés à la main dans du bois.

Photo: ATS

Un défilé des Tschäggättä marqué par l'éboulement de Blatten (VS) - Gallery. La neige était présente lors du défilé des Tschäggättä ce jeudi 12 février.

La neige était présente lors du défilé des Tschäggättä ce jeudi 12 février.

Photo: ATS

Un défilé des Tschäggättä marqué par l'éboulement de Blatten (VS) - Gallery. Le défilé des Tschäggättä est un événement très attendu du carnaval du Lötschental, puisque les festivités qui y sont liées sont le seul moment où ces "monstres" se laissent voir par la population.

Le défilé des Tschäggättä est un événement très attendu du carnaval du Lötschental, puisque les festivités qui y sont liées sont le seul moment où ces "monstres" se laissent voir par la population.

Photo: ATS

Un défilé des Tschäggättä marqué par l'éboulement de Blatten (VS) - Gallery. Des particuliers endossent leurs fourrures, masques et cloches et rôle de Tschäggättä chaque année pour les festivités du carnaval.

Des particuliers endossent leurs fourrures, masques et cloches et rôle de Tschäggättä chaque année pour les festivités du carnaval.

Photo: ATS

Keystone-SDA

13.02.2026, 09:14

13.02.2026, 09:27

Le défilé des masques effrayants, sons de cloches, peaux et fourrures a débuté aux alentours de 21h15 jeudi soir dans les rues enneigées de Wiler. Ornés de leurs airs grimaçants et effrayants, les dizaines de Tschäggättä ont marché jusqu'au village de Ferden sous l'oeil attentif du public, comme le veut la tradition du carnaval dans la vallée.

Mais habituellement, le point de départ du cortège – ou du «Tschäggättu-Loif» en dialecte haut-valaisan – est à Blatten, aujourd'hui recouvert de débris. Il est «douloureux» pour la population que l'événement ne puisse s'y dérouler, note auprès de Keystone-ATS Lilian Ritler, responsable marketing auprès de l'Office du tourisme du Lötschental.

«Le deuil est présent. En même temps, nous sommes reconnaissants et heureux que la tradition puisse se poursuivre dans le reste de la vallée et qu'un peu de normalité soit ainsi préservée», poursuit-elle.

De nombreux costumes perdus

Autre «signe fort» indiquant que «la tradition perdure», le fait que des masques aient pu être récupérés parmi les décombres, souligne la responsable. Car deux caves à masques ont été totalement détruites par l'éboulement du 28 mai dernier.

«De nombreux masques, peaux et cloches ont été perdus ou sont ensevelis», explique Lilian Ritler. De jeunes sculpteurs se sont donc entrés en jeu et ont réussi à fabriquer, en peu de temps, de nouveaux costumes qui ont été utilisés pour cette édition.

Pour mémoire, les masques en bois sculptés à la main font appel à une tradition ancestrale, très ancrée dans la vallée. Le plus ancien masque conservée au Musée du Lötschental, situé à Kippel, date d'ailleurs de 1790.

Les Tschäggättä, quant à eux, apparaissent en tant que tels uniquement à cette période «carnavalesque» de l'année, entre la Chandeleur (2 février 2026) et Mardi gras (17 février 2026). Les «monstres» pourront donc encore être aperçus avant l'année prochaine, notamment lors du cortège du carnaval de ce dimanche.

Largement présente lors du défilé, la neige a aussi eu pour conséquence de bloquer l'accès au Lötschental pendant plusieurs heures jeudi après-midi. Une avalanche a en effet enseveli un tronçon de la route cantonale menant à la vallée, interrompant le trafic routier et le transport de voitures via le tunnel du Lötschberg. La situation s'était rétablie vers 19h00, une fois la neige déblayée.

Les plus lus

Lucie Bernardoni accusée de maltraitance par sa fille de 15 ans
À Bormio, un calme olympien qui dévoile le revers de la médaille
«Salut, je suis Annika et mon rêve olympique m’a été arraché à cause de mon sexe»
«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
«Je n'ai pas peur des germes: j'ai sniffé de la coke sur des sièges de toilettes»
Mère de neuf enfants, elle cache deux grossesses et met ses bébés au congélateur