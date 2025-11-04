  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

En détention provisoire Un député UDC soleurois dans la tourmente

ATS

4.11.2025 - 10:11

Un membre du parlement cantonal soleurois a été placé en détention provisoire. L'élu UDC est soupçonné d'infraction à la loi sur les stupéfiants. Le ministère public ne donne pas d'informations en raison de l'enquête en cours.

Plusieurs personnes – parmi lesquelles l'élu – se trouvent en détention préventive, a indiqué mardi Cony Brand, porte-parole du parquet soleurois, confirmant une information de la radio télévision alémanique SRF. (image prétexte)
Plusieurs personnes – parmi lesquelles l'élu – se trouvent en détention préventive, a indiqué mardi Cony Brand, porte-parole du parquet soleurois, confirmant une information de la radio télévision alémanique SRF. (image prétexte)
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.11.2025, 10:11

Plusieurs personnes – parmi lesquelles l'élu – se trouvent en détention préventive, a indiqué mardi Cony Brand, porte-parole du parquet soleurois, confirmant une information de la radio télévision alémanique SRF. Pour des raisons liées à l'enquête en cours, leur nombre n'est pas précisé.

Les prévenus sont soupçonnés d'infractions à la loi sur les stupéfiants, a complété Mme Brand. La présomption d'innocence s'applique. Selon les informations de la SRF, une intervention policière a eu lieu jeudi dernier dans le cadre de cette affaire.

Avec 25 membres, l'UDC constitue pour la première fois depuis les nouvelles élections d'avril dernier le plus grand groupe au parlement soleurois. Le Grand Conseil y compte 100 sièges.

Les plus lus

Tragédie : ivre, elle chute d’un bateau de croisière sous les yeux de sa fille
Valais: il renvoie sa patiente chez elle, sans détecter une rupture d'anévrisme
«Les démocrates n'ont clairement pas les leaders dont ils ont besoin»
«Assauts nocturnes» - Dans un livre choc, il évoque l’horreur de Bétharram
Décès de l'ancien vice-président américain Dick Cheney
«Downhill Skiers», bêtes de course ou courses de bêtes ?