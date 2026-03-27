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Toujours en fuite Un détenu s'est échappé de la prison de La Brenaz à Puplinge

ATS

27.3.2026 - 10:13

Un détenu de la prison de la Brenaz, établissement situé à Puplinge (GE), s'est évadé lundi. L'évasion a eu lieu au cours d'un transfert en ambulance entre la prison et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), selon une information de la Tribune de Genève, confirmée vendredi par le Département des institutions et du numérique (DIN).

Un détenu de la Brenaz s'est évadé lundi lors d'un transfert aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) (archives).
Un détenu de la Brenaz s'est évadé lundi lors d'un transfert aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) (archives).
ATS

Keystone-SDA

27.03.2026, 10:13

27.03.2026, 10:24

Il n'y a eu aucun blessé lors de l'événement, ajoute le DIN. Une enquête menée par l'Inspection générale des services est en cours afin d'éclaircir les circonstances de cette évasion. L'homme était toujours en fuite jeudi. La Brenaz est un établissement fermé destiné aux personnes en exécution de peine ordinaire de courte durée.

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