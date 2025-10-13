Un dealer portugais a été condamné à 5 ans de prison ferme et à une expulsion du territoire suisse durant 10 ans. Le Tribunal de Martigny a accepté la procédure simplifiée qui lui a été proposée jeudi dernier.

L'homme a été reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir écoulé près de 300 kg de cannabis.

Le prévenu a également été condamné à 300 francs d'amende pour consommation de produits illicites et pour absence de port d'armes pour son pistolet. Egalement en possession de munitions sans qu'il y soit autorisé, il a aussi été reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les armes.

Le tribunal valide

Le procès de jeudi dernier s'était déroulé en à peine 15 minutes, le prévenu ayant préalablement reconnu ses torts et accepté son sort en donnant son accord à une procédure simplifiée. Devant la Cour, l'homme a confirmé ses dires et le deal passé avec le Ministère public. Acceptée, cette procédure va permettre au trentenaire né en Valais de quitter la prison des Iles à Sion après y avoir séjourné un an, pour celle de Crêtelongue à Granges (VS).

Les parties au procès s'étant accordées sur la peine et le dispositif, le prévenu renonce de facto à un quelconque droit de recours. Le Tribunal de Martigny a validé le dispositif proposé. Si tel n'avait pas été le cas, l'affaire aurait été renvoyée, ce qui aurait entraîné un procès en première instance devant son autorité.

Une trentaine de clients réguliers

Les faits se sont produits entre mars 2022 et octobre 2024. Durant cette période, le prévenu a utilisé le canal Telegram pour proposer des produits cannabiques à un réseau de 2800 abonnés. Lors de l'instruction, l'homme a révélé avoir eu une trentaine de clients réguliers qui le payaient en cash ou en cryptomonnaie.

En 2023, son business étant devenu florissant, le prévenu a engagé diverses personnes pour livrer de la drogue sur le territoire valaisan.

Juteux bénéfice

De fil en aiguille, des tiers ont choisi de développer ce genre d'activités sur Fribourg et Genève. Le trentenaire leur a respectivement vendu 74 et 10 kilos de cannabis.

Le prévenu, lui, en a acheté 130 kg à un fournisseur lausannois. Il s'est également fourni en marijuana au Tessin et à Zurich (40 kg au total). Il a aussi eu recours à des fournisseurs étrangers domiciliés aux Etats-Unis, en Espagne et en Italie pour un total global de 300 kg de cannabis. Son business lui a permis de dégager un bénéfice de 705'000 francs.