Le chef d'un des gangs criminels qui ont fait de l'Équateur l'un des pays les plus violents d'Amérique latine s'est évadé d'une prison de haute sécurité située dans le port de Guayaquil, a annoncé samedi le président Daniel Noboa.

Keystone-SDA ATS

«Fede», chef du groupe Los Águilas, s'est évadé d'un complexe pénitentiaire où sont détenus les prisonniers les plus dangereux du pays.

M.Noboa a dénoncé la «complicité» des responsables de la prison, demandant l'ouverture d'une enquête par le ministère public.

«Il ne s'agit pas d'une évasion. C'est une trahison. Et la trahison est réprimée», a écrit sur X le président. Il n'a pas précisé quand l'évasion de «Fede, arrêté lors d'une opération en janvier, avait eu lieu.

Los Águilas, comme la plupart des groupes criminels en Équateur, est allié aux cartels mexicains et des Balkans, ainsi qu'à la guérilla colombienne.

De par sa situation entre la Colombie et le Pérou – les plus grands pays producteurs mondiaux de cocaïne – et ses ports stratégiques sur le Pacifique, l'Équateur est devenu ces dernières années le théâtre de violents affrontements liés au narcotrafic.

Le taux d'homicides y est passé de 6 pour 100'000 habitants en 2018 à 38 pour 100'000 en 2024, après un record de 47 en 2023.

En janvier 2024, «Fito», le chef des «Choneros» et l'un des criminels les plus dangereux du pays, s'était déjà évadé du pénitencier de Guayaquil (sud-ouest). Il est toujours en fuite.