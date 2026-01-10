Un dessin de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana

Une caricature de l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo suscite à nouveau la polémique. Le dessinateur Eric Salch a choisi la tragédie du Nouvel An à Crans-Montana, où 40 personnes ont péri dans l'incendie d'un bar.

Keystone-SDA ATS

«Le dessin du jour», publié vendredi, croque deux skieurs, accompagnés de l'inscription «Les brûlés font du ski» et, plus bas, «La comédie de l'année», en référence au film comique de 1979 «Les Bronzés font du ski».

Cette illustration, publiée pendant la journée de deuil national décrétée en Suisse pour rendre hommage aux 40 jeunes tués et 117 blessés de Crans-Montana, a déclenché les protestations de plusieurs internautes, comme en témoignent les dizaines de commentaires indignés sur Instagram et X.

Parmi eux, une jeune femme devenue célèbre en France sur les réseaux sociaux, qui, adolescente, avait été victime de graves brûlures lors d'un accident survenu pendant une fête de carnaval: «Ce n'est pas de l'humour. C'est une violence supplémentaire. La limite a été dépassée et le dire ne signifie pas censurer. Cela signifie rappeler qu'il existe une chose qui s'appelle la DÉCENCE», commente-t-elle.