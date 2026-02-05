Un nouveau documentaire sur Michael Jackson, décédé en 2009, diffusé au Royaume-Uni mercredi a présenté des enregistrements inédits. Le chanteur américain revient sur son attitude à l'égard des enfants, affirmant notamment que ceux-ci voulaient le «toucher».

Décédé le 25 juin 2009 après avoir reçu une dose excessive de propofol, Michael Jackson a fait face de son vivant à de multiples accusations d'agressions sexuelles sur des enfants (archives). ATS

Le documentaire en quatre épisodes intitulé «Michael Jackson: The Trial» revient sur le procès de 2005 durant lequel la vedette de la pop musique avait été inculpée puis acquittée d'abus sexuels sur mineur, en Californie.

Dans la bande-annonce du film diffusée sur le site en ligne de la société de production Wonderhood Studios, on peut entendre Michael Jackson déclarer: «Les enfants veulent juste me toucher, me faire un câlin». Il affirme également que «les enfants finissent par tomber amoureux de [sa] personnalité», avant d'ajouter «parfois, cela me crée des ennuis».

Entretiens avec un rabbin

Le documentaire, diffusé sur la chaîne télévisée Channel 4, s'appuie sur des entretiens et des images inédites, ainsi que sur des enregistrements audiophoniques jamais entendus du chanteur, pour aller «au-delà du cirque médiatique» du fameux procès de 2005 afin de poser des «questions profondes sur la célébrité, la race et le système judiciaire américain», indique Wonderhood sur son site.

Ces enregistrements inédits proviennent d'entretiens entre Michael Jackson et un rabbin, auquel le chanteur s'était adressé pour des «conseils spirituels», précise Channel 4 dans un communiqué.

«Durant plusieurs heures d'entretiens enregistrés, [Michael] Jackson confie des secrets intimes», ajoute la chaîne britannique et ces enregistrements «offrent un aperçu sans précédent de l'état d'esprit de Michael et de son enfance tourmentée».

Décédé le 25 juin 2009 après avoir reçu une dose excessive de propofol, Michael Jackson a fait face de son vivant à de multiples accusations d'agressions sexuelles sur des enfants. En 1994, il avait mis fin à un procès dans lequel il était accusé d'avoir agressé un jeune garçon de 13 ans en concluant un accord financier avec les plaignants.