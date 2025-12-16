  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Valais Un éducateur condamné pour contrainte sexuelle sur un enfant

ATS

16.12.2025 - 16:32

Un éducateur d'une institution valaisanne a été condamné à 42 mois de prison ferme par le Tribunal cantonal. Il a été reconnu coupable de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il écope de 18 mois de prison de moins qu'en première instance.

Le Tribunal cantonal valaisan a condamné un éducateur pour contrainte sexuelle sur deux enfants (photo d'illustration).
Le Tribunal cantonal valaisan a condamné un éducateur pour contrainte sexuelle sur deux enfants (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

16.12.2025, 16:32

16.12.2025, 17:25

Outre sa condamnation à de la prison ferme prononcée en lecture publique, mardi après-midi, le prévenu se retrouve également interdit de travailler avec des mineurs durant 5 ans. Durant le procès, le 14 octobre dernier, il avait nié les faits.

Entre 2003 et 2007, un élève né en 1995 et son éducateur référent ont tissé une relation de grande proximité au sein d'une institution du Valais romand où l'adolescent dormait en semaine. Le jeune recevait divers habits de la part de son aîné, afin de lui ressembler physiquement. Il lui a également adressé de nombreux messages affectueux et des marques de tendresse.

Parrain de confirmation

Au fil des mois, une relation de dépendance affective s'est créée. A plusieurs reprises, le jeune homme a dormi chez son éducateur, le week-end. Il partageait des journées à skis, en luge ou des repas hors du foyer, sans que l'institution n'ait été informée. Finalement, l'adolescent a choisi son éducateur comme parrain pour sa confirmation. Les parties sont restées en contact jusqu'en 2008.

Valais. Six ans de prison ferme pour un violeur récidiviste

ValaisSix ans de prison ferme pour un violeur récidiviste

En 2020, le jeune homme s'est présenté à la Police cantonale valaisanne, afin de dénoncer des actes d'ordre sexuel subis durant son enfance, soit une cinquantaine de fellations et de séances de masturbation. Ces actes se seraient déroulés tant en foyer qu'au domicile du prévenu.

Un arsenal de séduction

«Le prévenu a déployé tout un arsenal de séduction. C'est un charmeur et un manipulateur» avait martelé lors du procès, le procureur Ludovic Schmied, durant son réquisitoire.

Dans sa motivation de jugement, le tribunal a mis en exergue «le caractère excessif et inadéquat de la relation, la cohérence globale des propos tenus par la victime, des détails et leurs situations géographiques qui appuient leur authenticité, l'avis du psychiatre et la difficulté de la victime à parler des faits».

Interrogé par Keystone-ATS, l'avocat du principal plaignant, Me Grégoire Varone «s'est dit satisfait du verdict concernant son client». Son client recevra 50'000 francs de la part du prévenu pour tort moral.

Absence de preuves

«Tout le monde est tombé sur la tête dans ce dossier, à commencer par la police, puis le ministère public, les parties civiles et les psychiatres. Ce dossier aurait dû être classé», avait estimé Me Pascal Revaz, l'avocat du prévenu lors du procès. Lundi, l'homme de loi a quitté le tribunal, avec son client, sans refaire de déclaration.

Drame à la parade de Liverpool. Lourde peine pour l'homme qui avait foncé dans la foule

Drame à la parade de LiverpoolLourde peine pour l'homme qui avait foncé dans la foule

Le prévenu a également été jugé dans une seconde affaire. Il était accusé d'avoir palpé les parties intimes et d'avoir caressé le torse et les cuisses d'un autre enfant de moins de 16 ans, entre 2004 et 2009. Les faits se seraient déroulés au foyer et lors d'un camp. Dans cette seconde partie de l'affaire, la procédure a été classée par le Tribunal cantonal pour cause de prescription pour les éventuels actes commis avant son 12e anniversaire (octobre 2008).

Le doute profite à l'accusé

Concernant de possibles dérapages entre octobre 2008 et 2009, la Cour a estimé qu'ils n'étaient pas suffisamment étayés. «Le doute a donc profité à l'accusé», a précisé le président de la Cour, Jérôme Emonet. La peine retenue passe ainsi de 5 à 3,5 ans en tenant compte de ladite prescription et de la longueur de la procédure (principe de célérité).

«Ce verdict est une confirmation du premier jugement bien qu'il était clair que les faits retenus à l'encontre de la seconde partie civile étaient susceptibles de ne pas être retenus par le tribunal», a résumé, pour sa part, le procureur Lionel Schmied. «Pour ce second volet de l'affaire, le raisonnement du tribunal peut être suivi, au vu des explications insuffisamment précises des faits rapportés pour la période 2008-2009».

Les plus lus

Trump aurait la «personnalité d’un alcoolique», selon son éminence grise
Un avion Edelweiss retourne à la porte d'embarquement à cause de passagers récalcitrants
Macron promet de mener la «guerre» aux narcotrafiquants
Michelle Gisin sort du silence après son terrible accident
Sous le Colisée, le métro de Rome dévoile des trésors archéologiques
Une première manche solide pour Camille Rast, Mikaela Shiffrin en tête