«Je le tuerai pour l'avenir» Un émeutier du Capitole récidive et menace de mort un élu démocrate

ATS

22.10.2025 - 07:19

L'un des participants à l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump le 6 janvier 2021 a été arrêté pour «menace terroriste» à l'encontre d'un haut responsable démocrate au Congrès américain, a annoncé mardi la police de l'Etat de New York.

La menace visait le chef des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries.
La menace visait le chef des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries.
ats

Keystone-SDA

22.10.2025, 07:19

Le suspect a été placé en détention provisoire et devra comparaître jeudi devant un tribunal, détaille la police dans un communiqué.

Selon plusieurs médias américains citant des documents judiciaires, la menace visait le chef des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries.

Dans un échange de SMS avec une personne non-identifiée, le prévenu est suspecté d'avoir écrit: «Hakeem Jeffries fait un discours dans quelques jours à New York. Je ne peux laisser vivre ce terroriste». «Même si l'on me hait, il doit être éliminé... Je le tuerai pour l'avenir», est-il encore accusé d'avoir lancé.

«Ferme ta g***** !». Etats-Unis : une célèbre politicienne démocrate pète les plombs !

«Ferme ta g***** !»Etats-Unis : une célèbre politicienne démocrate pète les plombs !

Crime fédéral

Réagissant à cette arrestation, Hakeem Jeffries note que «la personne arrêtée, ainsi que des milliers de criminels violents qui ont pris d'assaut le Capitole des États-Unis lors de l'attaque du 6 janvier, a été graciée par Donald Trump dès le premier jour de son mandat».

«Malheureusement, nos courageux hommes et femmes des forces de l'ordre sont contraints de consacrer leur temps à protéger nos communautés contre ces individus violents qui n'auraient jamais dû être graciés», poursuit-il.

Le prévenu avait été condamné en février 2023 à 21 mois de prison notamment pour «entrave à une procédure officielle», un crime fédéral, et cinq délits connexes.

Avec des centaines de manifestants, il avait pris d'assaut le Capitole pour protester contre l'homologation de la victoire de Joe Biden, un événement qui avait choqué les Etats-Unis et le monde et provoqué la mort de cinq personnes. Il a été reconnu coupable d'avoir fait partie des émeutiers qui ont franchi le périmètre de sécurité du bâtiment et était entré de force dans l'édifice.

Dans l'une de ses premières décisions après son investiture en janvier, Donald Trump avait gracié l'ensemble des participants à cet assaut, évoquant une «grave injustice nationale».

Les démocrates applaudissent. Cette proche alliée de Trump le poignarde dans le dos!

Les démocrates applaudissentCette proche alliée de Trump le poignarde dans le dos!

