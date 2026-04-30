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Tribunal pénal fédéral Un employé jugé pour exportations illégales de matériel vers la Russie

ATS

30.4.2026 - 15:59

Un commercial doit répondre devant le Tribunal pénal fédéral de livraison présumée de biens à la Russie. Ceux-ci auraient pu être destinés à un programme d'armes de destruction massive.

Le Tribunal pénal fédéral doit se pencher sur une affaire d'exportation illégale de marchandises vers la Russie. (Photo d'archive)
Le Tribunal pénal fédéral doit se pencher sur une affaire d'exportation illégale de marchandises vers la Russie. (Photo d'archive)
ATS

Keystone-SDA

30.04.2026, 15:59

30.04.2026, 16:01

Pendant quatre ans, l'accusé a livré et proposé à deux hommes accrédités auprès de la représentation commerciale russe à Berne des articles commercialisés par son employeur. Il s'agit d'une entreprise qui fournit du matériel de laboratoire ainsi que des produits médicaux et pharmaceutiques.

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Les autorités ont mis fin à ces agissements en mai 2024, selon l'acte d'accusation du Ministère public de la Confédération (MPC). Au total, l'homme aurait livré ou proposé du matériel d'une valeur d'un million de francs, sans autorisation.

Il est accusé de violation qualifiée de la loi sur le contrôle des biens et de tentative de violation. Il s'agit d'une procédure abrégée devant un juge unique. Le MPC a requis une peine privative de liberté avec sursis de 16 mois.

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