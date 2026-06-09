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Zurich Un employé des CFF meurt dans un accident de manœuvre à Birmensdorf

SDA

9.6.2026 - 16:21

Un collaborateur des CFF est décédé mardi matin dans un accident ferroviaire à Birmensdorf. L'homme de 56 ans a été mortellement blessé lors d'une collision avec une locomotive de manœuvre. La police enquête sur les circonstances de l'accident.

Un collaborateur des CFF âgé de 56 ans est décédé mardi après un accident à Birmensdorf (ZH).
Un collaborateur des CFF âgé de 56 ans est décédé mardi après un accident à Birmensdorf (ZH).
Keystone
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Keystone-SDA, Keystone-ATS, Sven Ziegler

09.06.2026, 16:21

09.06.2026, 19:46

Un collaborateur CFF de 56 ans a été mortellement blessé mardi matin dans un accident ferroviaire à Birmensdorf, dans le canton de Zurich. Malgré les soins médicaux d'urgence, l'homme est décédé sur le lieu de l'accident.

L'accident s'est produit vers 11 heures sur la ligne ferroviaire entre Birmensdorf et Urdorf, a indiqué mardi après-midi la police cantonale zurichoise. Pour des raisons encore inconnues, une locomotive de manœuvre est entrée en collision avec l'homme de 56 ans.

La cause exacte de l'accident n'est pas encore claire et fait l'objet d'une enquête par la police cantonale de Zurich et le ministère public de Zurich-Limmat, a-t-on ajouté. Le trafic ferroviaire sur les lignes S5 et S14 entre Altstetten et Birmensdorf a été interrompu jusqu'à 14 heures environ.

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