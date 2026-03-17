Un enfant de 7 ans est décédé mardi matin à Annecy (F). Il a été fauché par un bus, alors qu'il se rendait à l'école, ont indiqué le parquet et la préfecture de Haute-Savoie.

Un enfant de 7 ans est décédé mardi matin à Annecy (F). Il a été fauché par un bus, alors qu'il se rendait à l'école (illustration). ATS

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L'accident s'est produit vers 08h25 à proximité d'une école primaire et implique un bus de ligne des transports publics urbains de l'agglomération d'Annecy (SIBRA). Le véhicule a «dévié de sa trajectoire et s'est immobilisé contre un mur sur le trottoir, touchant un enfant né en 2018 qui se rendait à l'école accompagné de son père et de ses deux soeurs», selon un communiqué conjoint.

Le décès de l'enfant était constaté sur place. Le chauffeur, «en état de choc», a été hospitalisé sans avoir pu être entendu. Les dépistages alcoolémie et stupéfiants effectués sur lui sont «négatifs», ajoutent les autorités. Une enquête des chefs «d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur» a été ouverte et confiée au commissariat de police d'Annecy.

Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place afin d'accompagner la famille de la victime et les témoins de l'accident. D'importants moyens de secours et de sécurité ont été engagés. Les circonstances de cet accident restent à déterminer.