  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Drame en France Un enfant décède fauché par un bus de ligne à Annecy

ATS

17.3.2026 - 15:12

Un enfant de 7 ans est décédé mardi matin à Annecy (F). Il a été fauché par un bus, alors qu'il se rendait à l'école, ont indiqué le parquet et la préfecture de Haute-Savoie.

Un enfant de 7 ans est décédé mardi matin à Annecy (F). Il a été fauché par un bus, alors qu'il se rendait à l'école (illustration).
Un enfant de 7 ans est décédé mardi matin à Annecy (F). Il a été fauché par un bus, alors qu'il se rendait à l'école (illustration).
ATS

Keystone-SDA

17.03.2026, 15:12

17.03.2026, 15:31

L'accident s'est produit vers 08h25 à proximité d'une école primaire et implique un bus de ligne des transports publics urbains de l'agglomération d'Annecy (SIBRA). Le véhicule a «dévié de sa trajectoire et s'est immobilisé contre un mur sur le trottoir, touchant un enfant né en 2018 qui se rendait à l'école accompagné de son père et de ses deux soeurs», selon un communiqué conjoint.

Le décès de l'enfant était constaté sur place. Le chauffeur, «en état de choc», a été hospitalisé sans avoir pu être entendu. Les dépistages alcoolémie et stupéfiants effectués sur lui sont «négatifs», ajoutent les autorités. Une enquête des chefs «d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur» a été ouverte et confiée au commissariat de police d'Annecy.

Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place afin d'accompagner la famille de la victime et les témoins de l'accident. D'importants moyens de secours et de sécurité ont été engagés. Les circonstances de cet accident restent à déterminer.

Les plus lus

Piscine, croyance et bras de fer judiciaire: le Tribunal fédéral a tranché
Manor ferme trois magasins, dont un en Romandie
L’Iran, les impôts... : les six casses-têtes avant un tournoi électrique
Israël annonce avoir tué le chef de la sécurité en Iran
Incroyable scène en Chine : un officiel bloque le vainqueur à l'arrivée
Banksy identifié ? Une enquête explosive fait trembler le mythe