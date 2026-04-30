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Tessin Un enfant de deux ans meurt après un accident dans une piscine

ATS

30.4.2026 - 22:41

Un enfant de deux ans a perdu la vie jeudi après-midi lors d'un accident survenu dans une piscine privée à Vico Morcote, au Tessin. Malgré des tentatives de réanimation sur place, l'enfant est mort à l'hôpital où il avait été transporté.

En raison de l'enquête en cours, la police n'a fourni aucune autre information (image d’illustration).
En raison de l'enquête en cours, la police n'a fourni aucune autre information (image d’illustration).
IMAGO/PRESSE SPORTS

Keystone-SDA

30.04.2026, 22:41

30.04.2026, 22:57

La centrale d'alarme a reçu l'alerte peu avant 14h00, a indiqué la police cantonale. Les secours se sont alors rendus sur place. En raison de l'enquête en cours, la police n'a fourni aucune autre information.

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