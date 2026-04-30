Un enfant de deux ans meurt après un accident dans une piscine

Un enfant de deux ans a perdu la vie jeudi après-midi lors d'un accident survenu dans une piscine privée à Vico Morcote, au Tessin. Malgré des tentatives de réanimation sur place, l'enfant est mort à l'hôpital où il avait été transporté.

En raison de l'enquête en cours, la police n'a fourni aucune autre information (image d’illustration). IMAGO/PRESSE SPORTS

Keystone-SDA ATS

La centrale d'alarme a reçu l'alerte peu avant 14h00, a indiqué la police cantonale. Les secours se sont alors rendus sur place. En raison de l'enquête en cours, la police n'a fourni aucune autre information.