Un enfant en est mort aux Etats-Unis, mais Migros continue à les vendre

Des milliers d'enfants ont déjà été hospitalisés aux États-Unis à cause des «billes d'eau». Ces petites billes de gel, faciles à avaler, grossissent des centaines de fois au contact d'un liquide. Le produit est également disponible en Suisse.

Billes d'eau Les perles d'eau, ici présentées par la société Orbeez, sont très populaires, mais suscitent la polémique aux Etats-Unis. Photo: Imago Durant une manifestation dans le New Jersey, les photos de trois enfants ayant été hospitalisés après avoir ingéré des billes d'eau étaient présentées. La petite Esther, au centre, en est morte. Photo: Imago Le député Franck Pallone -ici aux côtés de la maman de la petite Esther- travaille sur une motion pour faire interdire la vente de ces jouets. Photo: Imago Billes d'eau Les perles d'eau, ici présentées par la société Orbeez, sont très populaires, mais suscitent la polémique aux Etats-Unis. Photo: Imago Durant une manifestation dans le New Jersey, les photos de trois enfants ayant été hospitalisés après avoir ingéré des billes d'eau étaient présentées. La petite Esther, au centre, en est morte. Photo: Imago Le député Franck Pallone -ici aux côtés de la maman de la petite Esther- travaille sur une motion pour faire interdire la vente de ces jouets. Photo: Imago

À première vue, elles semblent inoffensives: les «billes d'eau» sont l'une des nouvelles tendances sur le marché des jouets. Ces billes de gel peuvent être placées dans l'eau et se gonflent immédiatement.

Cela peut paraître très amusant, mais c'est aussi dangereux. Selon la Consumer Product Safety Comission, les billes d'eau ont a été à l'origine d'environ 7'800 visites à l'hôpital depuis leur sortie en 2016.

L'autorité qualifie ce jouet de «danger». Le cas d'Esther, une fillette de dix mois de l'État américain du Wisconsin, a connu une fin particulièrement tragique: la petite fille est décédée à l'hôpital après avoir ingéré des billes d'eau.

Déjà bannies d'Amazon, Target et Walmart

Aux États-Unis, plusieurs entreprises ont annoncé une interdiction de vente à la suite de protestations, entre autres, de parents inquiets. Amazon, Target et Walmart, par exemple, ont retiré le jeu de la vente. Des décisions similaires ont également été prises en Suisse, comme le rapporte le Blick.

Après que le journal a attiré l'attention des détaillants sur le débat aux États-Unis, Galaxus et Manor, par exemple, ont mis en place un «gel des ventes par précaution».

Migros, en revanche, n'a rien fait pour l'instant. Selon le journal, elle a même fait de la publicité pour les perles de la marque Orbeez avec une offre spéciale jusqu'à dimanche dernier.

«L'étiquette indique clairement comment utiliser correctement le produit», souligne Marcel Schlatter, porte-parole de la Fédération des coopératives Migros.

Pour Migros, il n'y a pas de problème de sécurité

«Il y a notamment un avertissement bien visible sur le risque d'ingestion et un âge recommandé de 5 ans et plus. Pour l'instant, nous n'avons pas connaissance de problèmes de sécurité, ni de la part du fournisseur lui-même, ni de la part d'un client.»

Les produits ont été testés conformément à la législation en vigueur et remplissent les conditions requises. Selon la Commission de sécurité des produits de consommation, les billes d'eau doivent être retirées de tout environnement où se trouvent des enfants de moins de trois ans.

«Elles sont sèches et ont la taille d'une tête d'épingle. Si elles tombent sur le sol ou sont vidées dans une salle de jeux, par exemple, il est presque impossible de les retrouver», peut-on lire dans un rapport.

Par exemple, il convient d'être prudent si le produit est acheté pour les frères et sœurs plus âgés d'enfants en bas âge. En cas de signes indiquant qu'un enfant a avalé une perle d'eau ou l'a introduite dans un autre orifice du corps, il convient de se rendre immédiatement aux urgences.